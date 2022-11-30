Спасатели на Харьковщине вынесли из огня котенка (фото)

Спасенного котенка ГСЧСники назвали Картонка и забрали жить в пожарную часть.

«Сегодня ночью спасатели 25-й харьковской части ГСЧС тушили пожар на территории одного из предприятий. Горела отдельно стоящая хозяйственная постройка на площади 100 кв. м. Спасатели работали как обычно: слаженно, без особых эмоций. Для них это привычная обыденная работа… Одни обильно заливали пылающую крышу водой, когда другие ушли в разведку внутрь здания, чтобы проверить, нет ли кого. Когда вдруг пожарные в сплошной темноте услышали крик маленького котенка. Он кричал до безумия, зовя на помощь. Испуганный, промокший, в темной задымленной комнате, да еще под прогоревшими конструкциями крыши, которая с минуты на минуту могла обвалиться… Спасатели едва отыскали его в дальнем углу. Взяли на руки и вынесли подальше от опасности», — сообщили подробности в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Спасенного котенка в пожарной машине отмыли, просушили и дали новое имя — Картонка.

«Так в народе называют предприятие, где произошел пожар. Оно, собственно, производит картонные изделия», — пояснили такой оригинальный нейминг спасатели.

Жить Картонка будет в пожарной части.

Напомним, во время двух пожаров на Харьковщине погибли двое мужчин — 33 и 57 лет. Один из этих пожаров как раз и произошел на ночью на производственном предприятии в Большой Рогани.