Live
  • Среда 30.11.2022
    • Харьков
  •   0°С
  • USD 36.57
  • EUR 37.93
    • 🟢

Спасатели на Харьковщине вынесли из огня котенка (фото)

Происшествия 10:21   30.11.2022
Оксана Горун
Спасатели на Харьковщине вынесли из огня котенка (фото) Фото: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области

Спасенного котенка ГСЧСники назвали Картонка и забрали жить в пожарную часть.

«Сегодня ночью спасатели 25-й харьковской части ГСЧС тушили пожар на территории одного из предприятий. Горела отдельно стоящая хозяйственная постройка на площади 100 кв. м. Спасатели работали как обычно: слаженно, без особых эмоций. Для них это привычная обыденная работа… Одни обильно заливали пылающую крышу водой, когда другие ушли в разведку внутрь здания, чтобы проверить, нет ли кого. Когда вдруг пожарные в сплошной темноте услышали крик маленького котенка. Он кричал до безумия, зовя на помощь. Испуганный, промокший, в темной задымленной комнате, да еще под прогоревшими конструкциями крыши, которая с минуты на минуту могла обвалиться… Спасатели едва отыскали его в дальнем углу. Взяли на руки и вынесли подальше от опасности», — сообщили подробности в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Пожар в Харьковской области 30 ноября 2022 года
Фото: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области

Спасенного котенка в пожарной машине отмыли, просушили и дали новое имя — Картонка.

Пожарные спасли котенка на Харьковщине
Фото: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области

«Так в народе называют предприятие, где произошел пожар. Оно, собственно, производит картонные изделия», — пояснили такой оригинальный нейминг спасатели.

Жить Картонка будет в пожарной части.

Пожарные спасли котенка на Харьковщине 2
Фото: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области

Напомним, во время двух пожаров на Харьковщине погибли двое мужчин — 33 и 57 лет. Один из этих пожаров как раз и произошел на ночью на производственном предприятии в Большой Рогани.

Автор: Оксана Горун

Новости по теме:

09:03
Обстрелы Харьковщины: возникли пожары, разрушены квартиры и частные дома- ГСЧС
08:13
Под Харьковом на пожаре погиб мужчина
09:01
Машину доставали из реки лебедкой: в ГСЧС сообщили о смертельном ДТП в Изюме
08:45
На Харьковщине мужчина погиб на пожаре — ГСЧС
15:17
На Харьковщине медики спасли пациента, у которого случилась клиническая смерть

  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Спасатели на Харьковщине вынесли из огня котенка (фото)»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 30 ноября 2022 в 10:21;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Спасенного котенка ГСЧСники назвали Картонка и забрали жить в пожарную часть".