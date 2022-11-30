На пожарах в Харьковской области погибли двое мужчин 33 и 57 лет

В Харьковской области с наступлением холодов участились смертельные пожары из-за нарушения правил пожарной безопасности.

Один такой пожар, возникший из-за неправильной эксплуатации электроприборов, ночью произошел в Большой Рогани.

«В 02:13 из-за нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации электроприборов в селе Большая Рогань Харьковского района на одном из предприятий произошел пожар, на котором погиб 33-летний мужчина. Его тело обнаружили спасатели во время пожаротушения. Площадь, охваченная огнем, составила 100 кв. м», — сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Спасатели отметили, что пожар окончательно удалось укротить к 4:20 утра.

Еще один смертельный пожар случился также минувшей ночью в 03:25 в селе Просяное Харьковского района.

«В частном доме горели домашние вещи на площади 30 кв. м. На месте пожара обнаружено тело мужчины, 1965 года рождения», — проинформировали в ГСЧС.

Этот пожар завершили тушить к 06:20 утра.

Использовано иллюстративное фото.