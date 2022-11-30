На пожежах у Харківській області загинули двоє чоловіків 33 та 57 років
У Харківській області з настанням холодів почастішали смертельні пожежі через порушення правил пожежної безпеки.
Одна така пожежа, яка виникла через неправильну експлуатацію електроприладів, вночі сталася у Великій Рогані.
“О 02:13 через порушення правил пожежної безпеки при експлуатації електроприладів у селі Велика Рогань Харківського району на одному з підприємств сталася пожежа, на якій загинув 33-річний чоловік. Його тіло виявили рятувальники під час пожежогасіння. Площа, охоплена вогнем, склала 100 кв. м”, – повідомили в прес-службі ГУ ДСНС України у Харківській області.
Рятувальники зазначили, що пожежу остаточно вдалося приборкати до 4:20 ранку.
Ще одна смертельна пожежа сталася також минулої ночі о 03:25 у селі Просяне Харківського району.
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“У приватному будинку горіли домашні речі на площі 30 кв. м. На місці пожежі виявлено тіло чоловіка, 1965 року народження”, – поінформували в ДСНС.
Цю пожежу завершили гасити до 06:20 ранку.
Використано ілюстративне фото.
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- • Дата публікації матеріалу: 30 Листопада 2022 в 09:27;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харківській області з настанням холодів почастішали смертельні пожежі через порушення правил пожежної безпеки".