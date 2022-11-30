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На пожежах у Харківській області загинули двоє чоловіків 33 та 57 років

Події 09:27   30.11.2022
Оксана Горун
На пожежах у Харківській області загинули двоє чоловіків 33 та 57 років

У Харківській області з настанням холодів почастішали смертельні пожежі через порушення правил пожежної безпеки.

Одна така пожежа, яка виникла через неправильну експлуатацію електроприладів, вночі сталася у Великій Рогані.

“О 02:13 через порушення правил пожежної безпеки при експлуатації електроприладів у селі Велика Рогань Харківського району на одному з підприємств сталася пожежа, на якій загинув 33-річний чоловік. Його тіло виявили рятувальники під час пожежогасіння. Площа, охоплена вогнем, склала 100 кв. м”, – повідомили в прес-службі ГУ ДСНС України у Харківській області.

Рятувальники зазначили, що пожежу остаточно вдалося приборкати до 4:20 ранку.

Ще одна смертельна пожежа сталася також минулої ночі о 03:25 у селі Просяне Харківського району.

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“У приватному будинку горіли домашні речі на площі 30 кв. м. На місці пожежі виявлено тіло чоловіка, 1965 року народження”, – поінформували в ДСНС.

Цю пожежу завершили гасити до 06:20 ранку.

Використано ілюстративне фото.

Автор: Оксана Горун

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    • • Дата публікації матеріалу: 30 Листопада 2022 в 09:27;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харківській області з настанням холодів почастішали смертельні пожежі через порушення правил пожежної безпеки".