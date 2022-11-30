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Рятувальники на Харківщині винесли з вогню кошеня (фото)

Події 10:21   30.11.2022
Оксана Горун
Рятувальники на Харківщині винесли з вогню кошеня (фото)

Врятованого кошеня ДСНСники назвали Картонкою та забрали жити в пожежну частину.

“Сьогодні вночі рятувальники 25-ї харківської частини ДСНС гасили пожежу на території одного з підприємств. Горіла окремо розташована господарча споруда на площі 100 кв.м. Рятувальники працювали як завжди: злагоджено, без особливих емоцій. Для них це звична буденна робота… Одні рясно заливали палаючий дах водою, коли інші пішли у розвідку всередину будівлі, щоб перевірити чи немає там кого. Коли раптом вогнеборці у суцільній темряві почули крик маленького кошеняти. Воно кричало до нестями, кличучи на допомогу. Налякане, промокле, у темній задимленій кімнаті та ще й під прогорілими конструкціями даху, який з хвилини на хвилину міг обвалитися… Рятувальники ледь відшукали його у найдальшому кутку. Взяли на руки і винесли подалі від небезпеки”, – повідомили подробиці в пресслужбі ГУ ДСНС України в Харківській області.

Пожежа у Харківській області 30 листопада 2022 року

Врятованого кошеня у пожежній машині відмили, просушили та дали нове ім’я – Картонка.

Пожежники врятували кошеня на Харківщині

“Так у народі називають підприємство, де сталася пожежа. Воно, власне, виготовляє картонні вироби”, – пояснили такий оригінальний неймінг рятувальники.

Жити Картонка буде в пожежній частині.

Пожежники врятували кошеня на Харківщині 2

Нагадаємо, під час двох пожеж на Харківщині загинули двоє чоловіків – 33 та 57 років. Одна з цих пожеж якраз і сталася вночі на виробничому підприємстві у Великій Рогані.

Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 30 Листопада 2022 в 10:21;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Врятованого кошеня ДСНСники назвали Картонкою та забрали жити в пожежну частину".