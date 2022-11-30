В Дергачах и Казачьей Лопани заработали «пункты незламності»: адреса

Глава Дергачевской громады Вячеслав Задоренко сообщил, что, кроме «пунктов незламності», где есть электричество для подзарядки, также открыли дополнительные точки обогрева.

На территории Дергачевской громады работают три «пункти незламності», сообщил Задоренко.

«В случае отсутствия электроэнергии местные жители смогут согреться, получить теплые напитки и подзарядить гаджеты», — отметил он.

«Пункти незламності» находятся по адресам:

🔹 г. Дергачи, ул. 1 Мая, 4 (на базе стационара Дергачевской центральной больницы);

🔹 г. Дергачи, пер. Панфилова, 8 (на базе 53 Государственного пожарно-спасательного поста);

🔹 пгт Казачья Лопань, пл. Центральная, 11 (на базе 63 Государственного пожарно-спасательного поста).

Также в Дергачах и Казачьей Лопани создали дополнительные пункты обогрева, где в случае отключения света можно будет также получить доступ к электричеству.

Эти пункты находятся по следующим адресам:

🔹 г. Дергачи, ул. Садовая, 6 (на базе Дергачевского лицея №2);

🔹 г. Дергачи, ул. Сумской Шлях, 79в (на базе Дергачевского лицея №3);

🔹 г. Дергачи, пл. Победы, 20 (на базе бомбоубежища);

🔹 пгт Казачья Лопань, ул. Школьная, 1 (на базе Казачелопанского лицея).

Также, по словам Задоренко, пункты обогрева продолжают разворачивать в старостинских округах громады.