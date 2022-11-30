У Дергачах та Козачій Лопані запрацювали “пункти незламності”: адреси

Голова Дергачівської громади Вячеслав Задоренко повідомив, що окрім “пунктів незламності”, де є електрика для підзарядки, також відкрили додаткові точки обігріву.

На території Дергачівської громади працюють три “пункти незламності”, повідомив Задоренко.

“У разі відсутності електроенергії місцеві жителі матимуть змогу зігрітися, отримати теплі напої та підзарядити гаджети”, – зазначив він.

“Пункти незламності” знаходяться за адресами:

🔹 м. Дергачі, вул. 1 Травня, 4 (на базі стаціонару Дергачівської центральної лікарні);

🔹 м. Дергачі, пров. Панфілова, 8 (на базі 53 Державного пожежно-рятувального посту);

🔹 смт Козача Лопань, пл. Центральна, 11 (на базі 63 Державного пожежно-рятувального посту).

Також у Дергачах та Козачій Лопані створили додаткові пункти обігріву, де в разі відключення світла можна буде також отримати доступ до електрики.

Ці пункти знаходяться за такими адресами:

🔹 м. Дергачі, вул. Садова, 6 (на базі Дергачівського ліцею №2);

🔹 м. Дергачі, вул. Сумський Шлях, 79в (на базі Дергачівського ліцею №3);

🔹 м. Дергачі, пл. Перемоги, 20 (на базі бомбосховища);

🔹 смт Козача Лопань, вул. Шкільна, 1 (на базі Козачолопанського ліцею).

Також, за словами Задоренка, пункти обігріву продовжують розгортати у старостинських округах громади.