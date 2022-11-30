В поселке на Харьковщине завтра не будет воды из-за аварии
1 декабря в поселке Боровая Харьковской области будет прекращено водоснабжение.
Причина — авария на водопроводе, поэтому завтра специалисты будут проводить ремонтные работы, сообщают в поселковом совете.
«Подача воды будет восстановлена после ликвидации аварии», — говорится в сообщении.
Ранее глава поссовета освобожденной Боровой Александр Тертышный подписал распоряжение, которым запретил продажу крепкого спиртного в громаде.
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- • Дата публикации материала: 30 ноября 2022 в 20:39;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "1 декабря в поселке Боровая Харьковской области будет прекращено водоснабжение.".