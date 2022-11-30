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В поселке на Харьковщине завтра не будет воды из-за аварии

Общество 20:39   30.11.2022
Елена Нагорная
В поселке на Харьковщине завтра не будет воды из-за аварии

1 декабря в поселке Боровая Харьковской области будет прекращено водоснабжение.

Причина — авария на водопроводе, поэтому завтра специалисты будут проводить ремонтные работы, сообщают в поселковом совете.

«Подача воды будет восстановлена после ликвидации аварии», — говорится в сообщении.

Ранее глава поссовета освобожденной Боровой Александр Тертышный подписал распоряжение, которым запретил продажу крепкого спиртного в громаде.

Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 30 ноября 2022 в 20:39;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "1 декабря в поселке Боровая Харьковской области будет прекращено водоснабжение.".