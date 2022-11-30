В поселке на Харьковщине завтра не будет воды из-за аварии

1 декабря в поселке Боровая Харьковской области будет прекращено водоснабжение.

Причина — авария на водопроводе, поэтому завтра специалисты будут проводить ремонтные работы, сообщают в поселковом совете.

«Подача воды будет восстановлена после ликвидации аварии», — говорится в сообщении.

Ранее глава поссовета освобожденной Боровой Александр Тертышный подписал распоряжение, которым запретил продажу крепкого спиртного в громаде.