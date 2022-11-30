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У селищі на Харківщині завтра не буде води через аварію

Суспільство 20:39   30.11.2022
Олена Нагорна
У селищі на Харківщині завтра не буде води через аварію

1 грудня у селищі Борова Харківської області буде припинено водопостачання.

Причина – аварія на водопроводі, тож завтра фахівці проводитимуть ремонтні роботи, повідомляють у селищній раді.

“Подача води буде відновлена після ліквідації аваріїї”, – йдеться у повідомленні.

Раніше голова селищної ради звільненої Борової Олександр Тертишний підписав розпорядження, яким заборонив продаж міцного спиртного в громаді.

Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 30 Листопада 2022 в 20:39;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "1 грудня у селищі Борова Харківської області буде припинено водопостачання".