У селищі на Харківщині завтра не буде води через аварію

1 грудня у селищі Борова Харківської області буде припинено водопостачання.

Причина – аварія на водопроводі, тож завтра фахівці проводитимуть ремонтні роботи, повідомляють у селищній раді.

“Подача води буде відновлена після ліквідації аваріїї”, – йдеться у повідомленні.

Раніше голова селищної ради звільненої Борової Олександр Тертишний підписав розпорядження, яким заборонив продаж міцного спиртного в громаді.