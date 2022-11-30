У селищі на Харківщині завтра не буде води через аварію
1 грудня у селищі Борова Харківської області буде припинено водопостачання.
Причина – аварія на водопроводі, тож завтра фахівці проводитимуть ремонтні роботи, повідомляють у селищній раді.
“Подача води буде відновлена після ліквідації аваріїї”, – йдеться у повідомленні.
Раніше голова селищної ради звільненої Борової Олександр Тертишний підписав розпорядження, яким заборонив продаж міцного спиртного в громаді.
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- • Дата публікації матеріалу: 30 Листопада 2022 в 20:39;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "1 грудня у селищі Борова Харківської області буде припинено водопостачання".