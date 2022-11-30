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В разрушенном Изюме продолжают подключать отопление: с теплом уже 63 дома

Общество 08:09   30.11.2022
Оксана Горун
В разрушенном Изюме продолжают подключать отопление: с теплом уже 63 дома

В Изюме, который, по изначальным прогнозам, нынешней зимой мог вовсе остаться без отопления, постепенно восстанавливают систему теплосетей.

В течение 29 ноября к отоплению в Изюме подключили еще два многоквартирных дома — на улице Киевской. А также — четыре многоэтажки на проспекте Независимости, сообщила пресс-служба Изюмского горсовета.

«Изюмское КП «Тепловых сетей» продолжает работы по восстановлению сетей и подключению многоквартирных домов к централизованной системе отопления, — отметили в мэрии города. — Как сообщил директор ИКПТС Владимир Золотарев, в городе Изюм отапливается 63 многоквартирных дома и 5 организаций».

В начале декабря тепловики планируют дать тепло в Изюмский региональный центр профессионального образования. Тепловики продолжают устранять повреждения на сетях и проводить восстановительные работы на системах отопления в домах.

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    • Напомним, после освобождения Изюма руководство города оценило разрушения в нем как 90-процентные. Вице-мэр города Владимир Мацокин назвал ситуацию «близкой к апокалиптичной». Исходно в мэрии города сообщали, что подготовить Изюм к отопительному сезону невозможно.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Общество, Харьков, Экономика; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 30 ноября 2022 в 08:09;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Изюме, который, по изначальным прогнозам, нынешней зимой мог вовсе остаться без отопления, постепенно восстанавливают систему теплосетей".