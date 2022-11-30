В разрушенном Изюме продолжают подключать отопление: с теплом уже 63 дома

В Изюме, который, по изначальным прогнозам, нынешней зимой мог вовсе остаться без отопления, постепенно восстанавливают систему теплосетей.

В течение 29 ноября к отоплению в Изюме подключили еще два многоквартирных дома — на улице Киевской. А также — четыре многоэтажки на проспекте Независимости, сообщила пресс-служба Изюмского горсовета.

«Изюмское КП «Тепловых сетей» продолжает работы по восстановлению сетей и подключению многоквартирных домов к централизованной системе отопления, — отметили в мэрии города. — Как сообщил директор ИКПТС Владимир Золотарев, в городе Изюм отапливается 63 многоквартирных дома и 5 организаций».

В начале декабря тепловики планируют дать тепло в Изюмский региональный центр профессионального образования. Тепловики продолжают устранять повреждения на сетях и проводить восстановительные работы на системах отопления в домах.

Напомним, после освобождения Изюма руководство города оценило разрушения в нем как 90-процентные. Вице-мэр города Владимир Мацокин назвал ситуацию «близкой к апокалиптичной». Исходно в мэрии города сообщали, что подготовить Изюм к отопительному сезону невозможно.