В разрушенном Изюме продолжают подключать отопление: с теплом уже 63 дома
В Изюме, который, по изначальным прогнозам, нынешней зимой мог вовсе остаться без отопления, постепенно восстанавливают систему теплосетей.
В течение 29 ноября к отоплению в Изюме подключили еще два многоквартирных дома — на улице Киевской. А также — четыре многоэтажки на проспекте Независимости, сообщила пресс-служба Изюмского горсовета.
«Изюмское КП «Тепловых сетей» продолжает работы по восстановлению сетей и подключению многоквартирных домов к централизованной системе отопления, — отметили в мэрии города. — Как сообщил директор ИКПТС Владимир Золотарев, в городе Изюм отапливается 63 многоквартирных дома и 5 организаций».
В начале декабря тепловики планируют дать тепло в Изюмский региональный центр профессионального образования. Тепловики продолжают устранять повреждения на сетях и проводить восстановительные работы на системах отопления в домах.
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Напомним, после освобождения Изюма руководство города оценило разрушения в нем как 90-процентные. Вице-мэр города Владимир Мацокин назвал ситуацию «близкой к апокалиптичной». Исходно в мэрии города сообщали, что подготовить Изюм к отопительному сезону невозможно.
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- • Дата публикации материала: 30 ноября 2022 в 08:09;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Изюме, который, по изначальным прогнозам, нынешней зимой мог вовсе остаться без отопления, постепенно восстанавливают систему теплосетей".