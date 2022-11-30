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У зруйнованому Ізюмі продовжують підключати опалення: з теплом уже 63 будинки

Суспільство 08:09   30.11.2022
Оксана Горун
У зруйнованому Ізюмі продовжують підключати опалення: з теплом уже 63 будинки

В Ізюмі, який, за початковими прогнозами, цієї зими міг зовсім залишитися без опалення, поступово відновлюють систему тепломереж.

Протягом 29 листопада до опалення в Ізюмі підключили ще два багатоквартирні будинки – на вулиці Київській. А також – чотири багатоповерхівки на проспекті Незалежності, повідомила пресслужба Ізюмської міськради.

“Ізюмське КП “Теплових мереж” продовжує роботи з відновлення мереж та підключення багатоквартирних будинків до централізованої системи опалення, – зазначили в мерії міста. – Як повідомив директор ІКПТМ Володимир Золотарьов, у місті Ізюм опалюється 63 багатоквартирні будинки та 5 організацій”.

На початку грудня тепловики планують дати тепло до Ізюмського регіонального центру професійної освіти. Тепловики продовжують усувати пошкодження на мережах та проводити відновлювальні роботи на системах опалення в будинках.

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    • Нагадаємо, після звільнення Ізюма керівництво міста оцінило руйнування в ньому як 90-відсоткові. Віце-мер міста Володимир Мацокін назвав ситуацію “близькою до апокаліптичної”. Тоді в мерії міста повідомляли, що підготувати Ізюм до опалювального сезону неможливо.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 30 Листопада 2022 в 08:09;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "В Ізюмі, який, за початковими прогнозами, цієї зими міг зовсім залишитися без опалення, поступово відновлюють систему тепломереж".