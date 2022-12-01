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Школы и поликлиники Северной Салтовки «консервируют» на зиму (фото)

Общество 11:01   01.12.2022
Оксана Горун
Школы и поликлиники Северной Салтовки «консервируют» на зиму (фото) Фото: Василий Голосный

На Северной Салтовке продолжается подготовка к зиме: полуразрушенные обстрелами здания стараются защитить хотя бы от мороза, дождя и снега.

О работах, которые проводят на Северной Салтовке, сообщает «Редпост». Волонтеры закрывают OSB выбитые окна зданий, а также — «латают» масштабные пробоины в крышах.

Поврежденные здания на Северной Салтовке готовят к зиме
Фото: Василий Голосный

Такие работы сейчас идут в одной из местных поликлиник.

Поврежденные здания на Северной Салтовке готовят к зиме 2
Фото: Василий Голосный

«Во всех поврежденных окнах мы вынимаем осколки стекол и закрываем листами OSB. Вставляем по размеру, а щели задуваем. Задача — не допустить попадания влаги и холодного ветра», — поделился волонтер Алексей Пуртов.

Поврежденные здания на Северной Салтовке готовят к зиме 3
Фото: Василий Голосный

Еще одна бригада волонтеров работает в здании 165-й школы.

Поврежденные здания на Северной Салтовке готовят к зиме 4
Фото: Василий Голосный

Здесь латают пробоины в крыше. Ремонтники насчитали семь отверстий от попаданий разного типа снарядов.

Поврежденные здания на Северной Салтовке готовят к зиме 5
Фото: Василий Голосный

«Сейчас мы делаем каркас. Покрываем ее доской. Затем рубероидом, потом просмолим. Постараемся сделать то, что в наших силах, чтобы сохранить, что осталось», — рассказал Василий Зарицкий.

Поврежденные здания на Северной Салтовке готовят к зиме 6
Фото: Василий Голосный

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    • Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 1 декабря 2022 в 11:01;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Северной Салтовке продолжается подготовка к зиме: полуразрушенные обстрелами здания стараются защитить хотя бы от мороза, дождя и снега".