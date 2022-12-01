Школы и поликлиники Северной Салтовки «консервируют» на зиму (фото)
На Северной Салтовке продолжается подготовка к зиме: полуразрушенные обстрелами здания стараются защитить хотя бы от мороза, дождя и снега.
О работах, которые проводят на Северной Салтовке, сообщает «Редпост». Волонтеры закрывают OSB выбитые окна зданий, а также — «латают» масштабные пробоины в крышах.
Такие работы сейчас идут в одной из местных поликлиник.
«Во всех поврежденных окнах мы вынимаем осколки стекол и закрываем листами OSB. Вставляем по размеру, а щели задуваем. Задача — не допустить попадания влаги и холодного ветра», — поделился волонтер Алексей Пуртов.
Еще одна бригада волонтеров работает в здании 165-й школы.
Здесь латают пробоины в крыше. Ремонтники насчитали семь отверстий от попаданий разного типа снарядов.
«Сейчас мы делаем каркас. Покрываем ее доской. Затем рубероидом, потом просмолим. Постараемся сделать то, что в наших силах, чтобы сохранить, что осталось», — рассказал Василий Зарицкий.
Читайте также: Как восстанавливают разбитые врагом дома в Холодногорском районе (фото)
Новости по теме:
Вы читали новость: «Школы и поликлиники Северной Салтовки «консервируют» на зиму (фото)»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 1 декабря 2022 в 11:01;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Северной Салтовке продолжается подготовка к зиме: полуразрушенные обстрелами здания стараются защитить хотя бы от мороза, дождя и снега".