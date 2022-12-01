Школы и поликлиники Северной Салтовки «консервируют» на зиму (фото)

На Северной Салтовке продолжается подготовка к зиме: полуразрушенные обстрелами здания стараются защитить хотя бы от мороза, дождя и снега.

О работах, которые проводят на Северной Салтовке, сообщает «Редпост». Волонтеры закрывают OSB выбитые окна зданий, а также — «латают» масштабные пробоины в крышах.

Такие работы сейчас идут в одной из местных поликлиник.

«Во всех поврежденных окнах мы вынимаем осколки стекол и закрываем листами OSB. Вставляем по размеру, а щели задуваем. Задача — не допустить попадания влаги и холодного ветра», — поделился волонтер Алексей Пуртов.

Еще одна бригада волонтеров работает в здании 165-й школы.

Здесь латают пробоины в крыше. Ремонтники насчитали семь отверстий от попаданий разного типа снарядов.

«Сейчас мы делаем каркас. Покрываем ее доской. Затем рубероидом, потом просмолим. Постараемся сделать то, что в наших силах, чтобы сохранить, что осталось», — рассказал Василий Зарицкий.