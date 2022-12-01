Школи та поліклініки Північної Салтівки “консервують” на зиму (фото)
На Північній Салтівці триває підготовка до зими: напівзруйновані обстрілами будівлі намагаються захистити хоча б від морозу, дощу та снігу.
Про роботи, які проводять на Північній Салтівці, повідомляє “Редпост” . Волонтери закривають OSB вибиті вікна будівель, а також – “латають” масштабні пробоїни в дахах.
Такі роботи зараз йдуть в одній із місцевих поліклінік.
“У всіх пошкоджених вікнах ми виймаємо уламки скла і закриваємо листами OSB. Вставляємо за розміром, а щілини задуваємо. Завдання – не допустити попадання вологи та холодного вітру”, – поділився волонтер Олексій Пуртов.
Ще одна бригада волонтерів працює в будівлі 165-ї школи.
Тут латають пробоїни в даху. Ремонтники нарахували сім отворів від попадань різного типу снарядів.
“Зараз ми робимо каркас. Покриваємо її дошкою. Потім руберойдом, потім просмолимо. Постараємося зробити те, що в наших силах, щоб зберегти те, що залишилося”, – розповів Василь Зарицький.
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- • Дата публікації матеріалу: 1 Грудня 2022 в 11:01;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Північній Салтівці триває підготовка до зими: напівзруйновані обстрілами будівлі намагаються захистити хоча б від морозу, дощу та снігу".