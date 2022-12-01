В городе Харьковщины, который враг засыпал ракетами, установят новогоднюю елку

В городе Чугуев Харьковской области, который подвергся многочисленным вражеским ракетным ударам, решили несмотря на войну не отказываться от новогодней атмосферы. Поэтому установят елку и другие декорации, которые были приобретены ранее.

«Сегодня, когда речь идет о новогодних праздниках, я считаю, что мы должны это сделать. Жизнь продолжается, она не останавливается. И именно на подготовку к новогодним праздникам мы не тратим ни одной бюджетной копейки. Все, что было у нас в прошлые годы, мы планируем все это установить и в этом году. Будет установлена елка на площади, фотозоны, которые раньше были, светящиеся шары, елки. Будут украшены некоторые улицы. Например, бульвар Комарова. Я считаю, что это нужно делать», — объяснила свою позицию мэр Чугуева Галина Минаева.

Она напомнила, что во время пасхальных праздников, когда Чугуев подвергался значительным вражеским обстрелам, именно украшение бульвара Комарова пасхальными яйцами помогло хоть немного улучшить настроение горожан.

«Безусловно, не будет постоянно освещаться та или иная территория. О режиме работы поговорим немножечко позже, когда определимся. Но мы сделаем, чтобы все было в таких разумных пределах. Учитывая, что мы живем и работаем в такое время, когда в нашей стране проводятся военные действия» — добавила Минаева.

Напомним, что в Харькове не будут устанавливать главную городскую новогоднюю елку на площади Свободы, однако к праздникам украсят станции метрополитена.