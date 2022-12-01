У місті Харківщини, яке ворог засипав ракетами, встановлять новорічну ялинку

У місті Чугуїв Харківської області, яке зазнало численних ворожих ракетних ударів, вирішили попри війну не відмовлятися від новорічної атмосфери. Тому встановлять ялинку та інші декорації, які було придбані раніше.

“Сьогодні, коли йдеться про новорічні свята, я вважаю, що ми маємо це зробити. Життя продовжується, воно не зупиняється. І саме на підготовку до новорічних свят ми не витрачаємо жодної бюджетної копійки. Усе, що було в нас у минулі роки, ми плануємо все це встановити і цього року. Буде встановлена ялинка на площі, фотозони, які раніше були, шари, які світяться, ялинки. Будуть прикрашені деякі вулиці. Наприклад, бульвар Комарова. Я вважаю, що це потрібно робити”, – пояснила свою позицію мер Чугуєва Галина Мінаєва.

Вона нагадала, що під час великодніх свят, коли Чугуїв зазнавав значних ворожих обстрілів, саме прикрашання бульвару Комарова крашанками допомогло хоч трохи покращити настрій містян.

“Безумовно, не буде постійно освітлюватися та чи інша територія. Про режим роботи поговорими трошечки пізніше, коли визначимося. Але ми зробимо, щоб все було в таких розумних межах. Враховуючи, що ми живемо і працюємо в такий час, коли в нашій країні проводяться військові дії”, – додала Мінаєва.

Нагадаємо, що у Харкові не встановлюватимуть головну міську новорічну ялинку на майдані Свободи, проте до свят прикрасять станції метрополітену.