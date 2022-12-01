В Харькове на пожаре погибла женщина, в Люботине — мужчина — ГСЧС
Пожары случились по причинам, не связанным с боевыми действиями, сообщили в ГСЧС.
Пожар, стоивший жизни харьковчанке, произошел 30 ноября в 14:56 на ул. Конева, 8.
«Горела жилая двухэтажка на площади 80 кв. м, где спасатели обнаружили тело женщины в возрасте около 60 лет», — отметили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
Еще один смертельный пожар случился вечером того же дня в Люботине. Там горел частный дом на площади 150 кв. метров по ул. Гончара, 5.
«Там погиб 68-летний мужчина, — проинформировали спасатели. — Причины возникновения пожаров в обоих случаях выясняются».
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Отметим, в последние дни на Харьковщине резко возросло количество смертельных пожаров, вызванных не обстрелами, а нарушениями правил пожарной безопасности. Как правило, людям стоят жизни неосторожные попытки согреться. За предыдущие сутки на пожарах в Харьковской области погибли двое мужчин 33 и 57 лет.
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- • Дата публикации материала: 1 декабря 2022 в 08:28;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пожары случились по причинам, не связанным с боевыми действиями, сообщили в ГСЧС".