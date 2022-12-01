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В Харькове на пожаре погибла женщина, в Люботине — мужчина — ГСЧС

Происшествия 08:28   01.12.2022
Оксана Горун
В Харькове на пожаре погибла женщина, в Люботине — мужчина — ГСЧС

Пожары случились по причинам, не связанным с боевыми действиями, сообщили в ГСЧС.

Пожар, стоивший жизни харьковчанке, произошел 30 ноября в 14:56 на ул. Конева, 8.

«Горела жилая двухэтажка на площади 80 кв. м, где спасатели обнаружили тело женщины в возрасте около 60 лет», — отметили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Еще один смертельный пожар случился вечером того же дня в Люботине. Там горел частный дом на площади 150 кв. метров по ул. Гончара, 5.

«Там погиб 68-летний мужчина, — проинформировали спасатели. — Причины возникновения пожаров в обоих случаях выясняются».

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    • Отметим, в последние дни на Харьковщине резко возросло количество смертельных пожаров, вызванных не обстрелами, а нарушениями правил пожарной безопасности. Как правило, людям стоят жизни неосторожные попытки согреться. За предыдущие сутки на пожарах в Харьковской области погибли двое мужчин 33 и 57 лет.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 1 декабря 2022 в 08:28;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пожары случились по причинам, не связанным с боевыми действиями, сообщили в ГСЧС".