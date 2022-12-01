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У Харкові на пожежі загинула жінка, у Люботині – чоловік – ДСНС

Події 08:28   01.12.2022
Оксана Горун
У Харкові на пожежі загинула жінка, у Люботині – чоловік – ДСНС

Пожежі сталися з причин, не пов’язаних із бойовими діями, повідомили в ДСНС.

Пожежа, яка коштувала життя харків’янці, сталася 30 листопада о 14:56 на вул. Конєва, 8.

“Горіла житлова двоповерхівка на площі 80 кв. м, де рятувальники виявили тіло жінки віком близько 60 років”, – зазначили в ГУ ДСНС України в Харківській області.

Ще одна смертельна пожежа сталася ввечері того ж дня в Люботині. Там горів приватний будинок на площі 150 кв. метрів на вул. Гончара, 5.

“Там загинув 68-річний чоловік, – поінформували рятувальники. – Причини виникнення пожеж в обох випадках з’ясовуються”.

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    • Зазначимо, останніми днями на Харківщині різко зросла кількість смертельних пожеж, спричинених не обстрілами, а порушеннями правил пожежної безпеки. Як правило, людям вартують життя необережні спроби зігрітися. За минулу добу на пожежах у Харківській області загинули двоє чоловіків 33 та 57 років.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 1 Грудня 2022 в 08:28;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Пожежі сталися з причин, не пов’язаних із бойовими діями, повідомили в ДСНС".