У Харкові на пожежі загинула жінка, у Люботині – чоловік – ДСНС

Пожежі сталися з причин, не пов’язаних із бойовими діями, повідомили в ДСНС.

Пожежа, яка коштувала життя харків’янці, сталася 30 листопада о 14:56 на вул. Конєва, 8.

“Горіла житлова двоповерхівка на площі 80 кв. м, де рятувальники виявили тіло жінки віком близько 60 років”, – зазначили в ГУ ДСНС України в Харківській області.

Ще одна смертельна пожежа сталася ввечері того ж дня в Люботині. Там горів приватний будинок на площі 150 кв. метрів на вул. Гончара, 5.

“Там загинув 68-річний чоловік, – поінформували рятувальники. – Причини виникнення пожеж в обох випадках з’ясовуються”.

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Зазначимо, останніми днями на Харківщині різко зросла кількість смертельних пожеж, спричинених не обстрілами, а порушеннями правил пожежної безпеки. Як правило, людям вартують життя необережні спроби зігрітися. За минулу добу на пожежах у Харківській області загинули двоє чоловіків 33 та 57 років.