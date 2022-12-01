У Харкові на пожежі загинула жінка, у Люботині – чоловік – ДСНС
Пожежі сталися з причин, не пов’язаних із бойовими діями, повідомили в ДСНС.
Пожежа, яка коштувала життя харків’янці, сталася 30 листопада о 14:56 на вул. Конєва, 8.
“Горіла житлова двоповерхівка на площі 80 кв. м, де рятувальники виявили тіло жінки віком близько 60 років”, – зазначили в ГУ ДСНС України в Харківській області.
Ще одна смертельна пожежа сталася ввечері того ж дня в Люботині. Там горів приватний будинок на площі 150 кв. метрів на вул. Гончара, 5.
“Там загинув 68-річний чоловік, – поінформували рятувальники. – Причини виникнення пожеж в обох випадках з’ясовуються”.
Читайте також: На пожежах у Харківській області загинули двоє чоловіків 33 та 57 років
Зазначимо, останніми днями на Харківщині різко зросла кількість смертельних пожеж, спричинених не обстрілами, а порушеннями правил пожежної безпеки. Як правило, людям вартують життя необережні спроби зігрітися. За минулу добу на пожежах у Харківській області загинули двоє чоловіків 33 та 57 років.
Новини за темою:
Ви читали новину: «У Харкові на пожежі загинула жінка, у Люботині – чоловік – ДСНС»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 1 Грудня 2022 в 08:28;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Пожежі сталися з причин, не пов’язаних із бойовими діями, повідомили в ДСНС".