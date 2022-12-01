Live
  • Четверг 01.12.2022
    • Харьков
  •   -1°С
  • USD 36.57
  • EUR 37.92
    • 🟢

В ХОВА определились во временем зимних каникул в школах Харькова

Общество 09:10   01.12.2022
Оксана Горун
В ХОВА определились во временем зимних каникул в школах Харькова

Школьники Харькова и их родители будут отдыхать от онлайн-обучения с 30 декабря по 15 января, сообщает «Суспільне» со ссылкой на директора областного департамента образования.

«Часть громад приняла решение, что у них каникулы с 26 декабря по 8 января с возможностью затем продлить на какой-то период. А преимущественно по городу Харькову — с 30 декабря по 15 января включительно», — сказал директор Департамента науки и образования Харьковской областной военной администрации Алексей Литвинов.

  • Читайте также: Харьковских школьников отправили на каникулы

    • Отметим, что период школьных каникул самостоятельно определяют органы местного самоуправления. В большинстве громад Харьковской области каникулы начнутся раньше, чем в Харькове — с 26 декабря. На данный момент все школьники региона учатся в школах онлайн. В связи с длительными отключениями электричества, а также перебоями со связью и интернетом родители школьников все чаще жалуются на невозможность детей принимать участие в уроках. Те же проблемы — у многих учителей.

    Автор: Оксана Горун

    Новости по теме:

    14:27
    Синегубов: есть предложение сократить комендантский час в Харьковской области
    18:53
    Сроки отключения света на Харьковщине могут доходить до 5-6 часов — глава ОВА
    09:04
    На Харьковщине мужчина подорвался на взрывоопасном предмете
    14:54
    В школах и в укрытиях. В Харькове открыли 10 пунктов «незламності» и обогрева
    11:11
    В Харькове за 8 млн грн восстановили здание лицея, пострадавшее от обстрелов

  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «В ХОВА определились во временем зимних каникул в школах Харькова»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 1 декабря 2022 в 09:10;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Школьники Харькова и их родители будут отдыхать от онлайн-обучения с 30 декабря по 15 января, сообщает «Суспільне» со ссылкой на директора областного департамента образования".