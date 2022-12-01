В ХОВА определились во временем зимних каникул в школах Харькова

Школьники Харькова и их родители будут отдыхать от онлайн-обучения с 30 декабря по 15 января, сообщает «Суспільне» со ссылкой на директора областного департамента образования.

«Часть громад приняла решение, что у них каникулы с 26 декабря по 8 января с возможностью затем продлить на какой-то период. А преимущественно по городу Харькову — с 30 декабря по 15 января включительно», — сказал директор Департамента науки и образования Харьковской областной военной администрации Алексей Литвинов.

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Отметим, что период школьных каникул самостоятельно определяют органы местного самоуправления. В большинстве громад Харьковской области каникулы начнутся раньше, чем в Харькове — с 26 декабря. На данный момент все школьники региона учатся в школах онлайн. В связи с длительными отключениями электричества, а также перебоями со связью и интернетом родители школьников все чаще жалуются на невозможность детей принимать участие в уроках. Те же проблемы — у многих учителей.