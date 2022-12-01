В ХОВА определились во временем зимних каникул в школах Харькова
Школьники Харькова и их родители будут отдыхать от онлайн-обучения с 30 декабря по 15 января, сообщает «Суспільне» со ссылкой на директора областного департамента образования.
«Часть громад приняла решение, что у них каникулы с 26 декабря по 8 января с возможностью затем продлить на какой-то период. А преимущественно по городу Харькову — с 30 декабря по 15 января включительно», — сказал директор Департамента науки и образования Харьковской областной военной администрации Алексей Литвинов.
Читайте также: Харьковских школьников отправили на каникулы
Отметим, что период школьных каникул самостоятельно определяют органы местного самоуправления. В большинстве громад Харьковской области каникулы начнутся раньше, чем в Харькове — с 26 декабря. На данный момент все школьники региона учатся в школах онлайн. В связи с длительными отключениями электричества, а также перебоями со связью и интернетом родители школьников все чаще жалуются на невозможность детей принимать участие в уроках. Те же проблемы — у многих учителей.
Новости по теме:
Вы читали новость: «В ХОВА определились во временем зимних каникул в школах Харькова»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 1 декабря 2022 в 09:10;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Школьники Харькова и их родители будут отдыхать от онлайн-обучения с 30 декабря по 15 января, сообщает «Суспільне» со ссылкой на директора областного департамента образования".