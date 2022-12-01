У ХОВА визначилися з часом зимових канікул у школах Харкова

Школярі Харкова та їхні батьки відпочиватимуть від онлайн-навчання з 30 грудня по 15 січня, повідомляє “Суспільне” з посиланням на директора обласного департаменту освіти.

“Частина громад прийняла рішення, що у них канікули з 26 грудня по 8 січня з можливістю потім продовжити на якийсь період. А переважно по місту Харкову— з 30 грудня по 15 січня включно”, – сказав директор Департаменту науки та освіти Харківської обласної військової адміністрації Олексій Литвинов.

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Зазначимо, що період шкільних канікул самостійно визначають органи місцевого самоврядування. У більшості громад Харківської області канікули розпочнуться раніше, ніж у Харкові – з 26 грудня. На даний момент усі школярі регіону навчаються у школах онлайн. У зв’язку із тривалими відключеннями електрики, а також перебоями зі зв’язком та інтернетом батьки школярів все частіше скаржаться на неможливість дітей брати участь в уроках. Ті ж проблеми – у багатьох вчителів.