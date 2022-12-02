На Харьковщине мужчина во время оккупации хотел сжечь людей заживо в подвале
30-летний мужчина облил бензином женщин на глазах детей, сообщает Харьковская областная прокуратура.
В селе Русская Лозовая в апреле этого года, когда населенный пункт был оккупирован российскими военными, мужчина едва не убил своих соседей.
Он вместе с другими односельчанами скрывался от обстрелов оккупантов в подвале дома. Но жить мирно не захотел. Вечером две женщины жарили картофель своим детям. Мужчина спустился в подвал и начал кричать, что ему не нравится запах пищи.
Во время ссоры он схватил канистру с бензином и облил женщин. Топливо также попало и на других стоявших рядом людей. И все это он делал ценно при маленьких детях.
На крики прибежали люди и остановили злоумышленника, когда он уже был готов бросить в женщин зажженную спичку. Соседи остановили его и вывели на улицу. Мужчина, испугавшись ответственности, сразу скрылся, но впоследствии был разоблачен правоохранителями.
В настоящее время обвиняемый находится под стражей.
Проверяется факт причастности мужчины к сотрудничеству с оккупантами.
Харьковская областная прокуратура утвердила и направила в Дергачевский райсуд Харьковской области обвинительный акт в отношении 30-летнего мужчины по факту покушения на умышленное убийство нескольких человек (ч. 3 ст. 15 п. 1 ч. 2 ст. 115 УК Украины).
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- • Дата публикации материала: 2 декабря 2022 в 14:47;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "30-летний мужчина облил бензином женщин на глазах детей, сообщает Харьковская областная прокуратура.".