На Харьковщине мужчина во время оккупации хотел сжечь людей заживо в подвале

30-летний мужчина облил бензином женщин на глазах детей, сообщает Харьковская областная прокуратура.

В селе Русская Лозовая в апреле этого года, когда населенный пункт был оккупирован российскими военными, мужчина едва не убил своих соседей.

Он вместе с другими односельчанами скрывался от обстрелов оккупантов в подвале дома. Но жить мирно не захотел. Вечером две женщины жарили картофель своим детям. Мужчина спустился в подвал и начал кричать, что ему не нравится запах пищи.

Во время ссоры он схватил канистру с бензином и облил женщин. Топливо также попало и на других стоявших рядом людей. И все это он делал ценно при маленьких детях.

На крики прибежали люди и остановили злоумышленника, когда он уже был готов бросить в женщин зажженную спичку. Соседи остановили его и вывели на улицу. Мужчина, испугавшись ответственности, сразу скрылся, но впоследствии был разоблачен правоохранителями.

В настоящее время обвиняемый находится под стражей.

Проверяется факт причастности мужчины к сотрудничеству с оккупантами.

Харьковская областная прокуратура утвердила и направила в Дергачевский райсуд Харьковской области обвинительный акт в отношении 30-летнего мужчины по факту покушения на умышленное убийство нескольких человек (ч. 3 ст. 15 п. 1 ч. 2 ст. 115 УК Украины).