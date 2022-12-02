На Харківщині чоловік під час окупації хотів спалити людей живцем у підвалі

30-річний чоловік облив бензином жінок на очах дітей, повідомляє Харківська обласна прокуратура.

У селі Руська Лозова у квітні цього року, коли населений пункт був окупований російськими військовими, чоловік ледве не вбив своїх сусідів.

Він разом з іншими односельчанами ховався від обстрілів окупантів у підвалі будинку. Але жити по-мирному він не захотів. Ввечері двоє жінок готували смажену картоплю своїм дітям. Чоловік зайшов до їх кімнати у підвалі і почав кричати, що йому не подобається запах їжі.

Під час сварки він схопив каністру з бензином та облив жінок. Паливо також потрапило і на інших людей, які стоїли поруч. І це все він робив цінічно при маленьких дітках.

На крики прибігли люди та зупинили зловмисника, коли він вже був готовий кинути у жінок запалений сірник. Сусіди зупинили його та вивели на вулицю. Чоловік, злякавшись відповідальності, одразу втік, але згодом був викритий правоохоронцями.

Наразі обвинувачений перебуває під вартою.

Перевіряється факт причетності чоловіка до співпраці з окупантами.

Харківська обласна прокуратура затвердила та направила до Дергачівського райсуду Харківської області обвинувальний акт щодо 30-річного чоловіка за фактом замаху на умисне вбивство декількох осіб (ч. 3 ст. 15 п. 1 ч. 2 ст. 115 КК України).