На Харьковщине на пожаре погиб 34-летний мужчина
Тело погибшего обнаружили спасатели во время тушения пожара в Люботине на Харьковщине вечером 1 декабря.
О трагедии сообщили в сводке ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
«В 19:08 из-за неосторожности во время курения произошел пожар в частном доме на ул. Героев Афганцев, 38, в Люботине Харьковского района. Погиб 34-летний мужчина», — отметили спасатели.
В доме горела одна из жилых комнат — на площади 35 квадратных метров. Именно в этой комнате обнаружили тело погибшего.
«В 19:25 огонь локализовали, в 21:08 ликвидировали», — проинформировали в ГСЧС.
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Напомним, по данным спасателей, за минувшие сутки на Харьковщине произошли три пожара из-за вражеских обстрелов — горел частный сектор, сухостой и трактор.
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- • Дата публикации материала: 2 декабря 2022 в 10:10;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Тело погибшего обнаружили спасатели во время тушения пожара в Люботине на Харьковщине вечером 1 декабря".