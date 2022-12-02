На Харьковщине на пожаре погиб 34-летний мужчина

Тело погибшего обнаружили спасатели во время тушения пожара в Люботине на Харьковщине вечером 1 декабря.

О трагедии сообщили в сводке ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

«В 19:08 из-за неосторожности во время курения произошел пожар в частном доме на ул. Героев Афганцев, 38, в Люботине Харьковского района. Погиб 34-летний мужчина», — отметили спасатели.

В доме горела одна из жилых комнат — на площади 35 квадратных метров. Именно в этой комнате обнаружили тело погибшего.

«В 19:25 огонь локализовали, в 21:08 ликвидировали», — проинформировали в ГСЧС.

Напомним, по данным спасателей, за минувшие сутки на Харьковщине произошли три пожара из-за вражеских обстрелов — горел частный сектор, сухостой и трактор.