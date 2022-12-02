Live
  • П’ятниця 02.12.2022
    • Харків
  •   -1°С
  • USD 36.57
  • EUR 38.21
    • 🟢

На Харківщині на пожежі загинув 34-річний чоловік

Події 10:10   02.12.2022
Оксана Горун
На Харківщині на пожежі загинув 34-річний чоловік

Тіло загиблого виявили рятувальники під час гасіння пожежі в Люботині на Харківщині увечері 1 грудня.

Про трагедію повідомили у зведенні ГУ ДСНС України в Харківській області.

“О 19:08 через власну необережність під час паління сталась пожежа у приватній оселі на вул. Героїв Афганців, 38 в м. Люботин Харківського району. Загинув 34-річний чоловік”, – зазначили рятувальники.

У будинку горіла одна з житлових кімнат – на площі 35 квадратних метрів. Саме в цій кімнаті виявили тіло загиблого.

“О 19:25 вогонь локалізували, о 21:08 ліквідували”, – поінформували в ДСНС.

  • Читайте також: У Харкові на пожежі загинула жінка, у Люботині – чоловік – ДСНС

    • Нагадаємо, за даними рятувальників, минулої доби на Харківщині сталися три пожежі через ворожі обстріли – горів приватний сектор, сухостій і трактор.

    Автор: Оксана Горун

    Новини за темою:

    19:32
    У Харкові копи показали, як врятували людей з палаючого будинку (відео)
    08:28
    У Харкові на пожежі загинула жінка, у Люботині – чоловік – ДСНС
    08:16
    На Харківщині обстрілами пошкоджено будинки та газопроводи, сталися 4 пожежі
    12:24
    Харків’ян попередили про небезпеку свічок (інфографіка)
    10:21
    Рятувальники на Харківщині винесли з вогню кошеня (фото)

  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «На Харківщині на пожежі загинув 34-річний чоловік»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 2 Грудня 2022 в 10:10;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Тіло загиблого виявили рятувальники під час гасіння пожежі в Люботині на Харківщині увечері 1 грудня".