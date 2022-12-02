На Харківщині на пожежі загинув 34-річний чоловік
Тіло загиблого виявили рятувальники під час гасіння пожежі в Люботині на Харківщині увечері 1 грудня.
Про трагедію повідомили у зведенні ГУ ДСНС України в Харківській області.
“О 19:08 через власну необережність під час паління сталась пожежа у приватній оселі на вул. Героїв Афганців, 38 в м. Люботин Харківського району. Загинув 34-річний чоловік”, – зазначили рятувальники.
У будинку горіла одна з житлових кімнат – на площі 35 квадратних метрів. Саме в цій кімнаті виявили тіло загиблого.
“О 19:25 вогонь локалізували, о 21:08 ліквідували”, – поінформували в ДСНС.
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Нагадаємо, за даними рятувальників, минулої доби на Харківщині сталися три пожежі через ворожі обстріли – горів приватний сектор, сухостій і трактор.
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- • Дата публікації матеріалу: 2 Грудня 2022 в 10:10;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Тіло загиблого виявили рятувальники під час гасіння пожежі в Люботині на Харківщині увечері 1 грудня".