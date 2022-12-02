На Харківщині на пожежі загинув 34-річний чоловік

Тіло загиблого виявили рятувальники під час гасіння пожежі в Люботині на Харківщині увечері 1 грудня.

Про трагедію повідомили у зведенні ГУ ДСНС України в Харківській області.

“О 19:08 через власну необережність під час паління сталась пожежа у приватній оселі на вул. Героїв Афганців, 38 в м. Люботин Харківського району. Загинув 34-річний чоловік”, – зазначили рятувальники.

У будинку горіла одна з житлових кімнат – на площі 35 квадратних метрів. Саме в цій кімнаті виявили тіло загиблого.

“О 19:25 вогонь локалізували, о 21:08 ліквідували”, – поінформували в ДСНС.

Нагадаємо, за даними рятувальників, минулої доби на Харківщині сталися три пожежі через ворожі обстріли – горів приватний сектор, сухостій і трактор.