Нанесли ущерб ремонтом дорог: с предприятия в Харькове требуют 600 тыс. грн

Прокуроры через суд хотят взыскать с ООО, ремонтировавшего дороги и тротуары в Харькове, почти 600 тыс. грн.

«Установлено, что в 2019 году между органом местного самоуправления и ООО-подрядчиком заключен договор о проведении капитального ремонта внутриквартальных дорог и тротуаров в Индустриальном районе Харькова. Однако подрядчиком нарушены условия договора – стоимость и объемы фактически выполненных работ не соответствуют заказу. В результате бюджету Харьковской городской территориальной громады нанесен ущерб на сумму почти 600 тыс. грн», — сообщили в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры.

По информации прокуратуры, исковое заявление в интересах государства уже подали в суд. Производство по делу открыто, с предприятия рассчитывают взыскать все, что недоделали ремонтники.