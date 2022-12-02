Нанесли ущерб ремонтом дорог: с предприятия в Харькове требуют 600 тыс. грн
Прокуроры через суд хотят взыскать с ООО, ремонтировавшего дороги и тротуары в Харькове, почти 600 тыс. грн.
«Установлено, что в 2019 году между органом местного самоуправления и ООО-подрядчиком заключен договор о проведении капитального ремонта внутриквартальных дорог и тротуаров в Индустриальном районе Харькова. Однако подрядчиком нарушены условия договора – стоимость и объемы фактически выполненных работ не соответствуют заказу. В результате бюджету Харьковской городской территориальной громады нанесен ущерб на сумму почти 600 тыс. грн», — сообщили в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры.
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По информации прокуратуры, исковое заявление в интересах государства уже подали в суд. Производство по делу открыто, с предприятия рассчитывают взыскать все, что недоделали ремонтники.
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- • Дата публикации материала: 2 декабря 2022 в 10:38;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прокуроры через суд хотят взыскать с ООО, ремонтировавшего дороги и тротуары в Харькове, почти 600 тыс. грн".