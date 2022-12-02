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Завдали збитків ремонтом доріг: з підприємства в Харкові вимагають 600 тис грн

Суспільство 10:38   02.12.2022
Оксана Горун
Завдали збитків ремонтом доріг: з підприємства в Харкові вимагають 600 тис грн

Прокурори через суд хочуть стягнути з ТОВ, яке ремонтувало дороги та тротуари в Харкові, майже 600 тис. грн.

“Встановлено, що в 2019 році між органом місцевого самоврядування та ТОВ-підрядником укладено договори щодо проведення капітального ремонту внутрішньоквартальних доріг та тротуарів у Індустріальному районі Харкова. Однак підрядником порушено умови договору — вартість та обсяги фактично виконаних робіт не відповідають замовленню. У результаті бюджету Харківської міської територіальної громади завдано збитків на суму майже 600 тис. грн”, – повідомили в пресслужбі Харківської обласної прокуратури.

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    • За інформацією прокуратури, позовну заяву на користь держави вже подали до суду. Провадження у справі відкрито, з підприємства розраховують стягнути все, що недоробили ремонтники.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 2 Грудня 2022 в 10:38;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прокурори через суд хочуть стягнути з ТОВ, яке ремонтувало дороги та тротуари в Харкові, майже 600 тис. грн".