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Ночью ракета разрушила многоэтажку в Чугуеве — соцсети (фото, видео)

Происшествия 07:37   02.12.2022
Оксана Горун
Ночью ракета разрушила многоэтажку в Чугуеве — соцсети (фото, видео) Фото: соцсети

Кадры в с места «прилета» в Чугуеве опубликовал один из харьковских telegram-каналов.

Минувшей ночью Харьковчане слышали серию отдаленных взрывов. Наблюдатели сообщили о вылете четырех ракет в направлении Харьковщины с территории Белгородской области.

По информации соцсетей, самый разрушительный взрыв проремел в Чугуеве. Там российская ракета ударила по жилой пятиэтажке.

«Пока известно об одной пострадавшей женщине, по информации от местных, в доме было мало жильцов»,  — отмечали ночью пользователи соцсетей.

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    • Официальной информации о последствиях этого обстрела от руководства области и ГСЧС на данный момент нет.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Мир, Происшествия, Украина; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 2 декабря 2022 в 07:37;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Кадры в с места «прилета» в Чугуеве опубликовал один из харьковских telegram-каналов".