Ночью ракета разрушила многоэтажку в Чугуеве — соцсети (фото, видео)

Кадры в с места «прилета» в Чугуеве опубликовал один из харьковских telegram-каналов.

Минувшей ночью Харьковчане слышали серию отдаленных взрывов. Наблюдатели сообщили о вылете четырех ракет в направлении Харьковщины с территории Белгородской области.

По информации соцсетей, самый разрушительный взрыв проремел в Чугуеве. Там российская ракета ударила по жилой пятиэтажке.

«Пока известно об одной пострадавшей женщине, по информации от местных, в доме было мало жильцов», — отмечали ночью пользователи соцсетей.

Официальной информации о последствиях этого обстрела от руководства области и ГСЧС на данный момент нет.