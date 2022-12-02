Ночью ракета разрушила многоэтажку в Чугуеве — соцсети (фото, видео)
Фото: соцсети
Кадры в с места «прилета» в Чугуеве опубликовал один из харьковских telegram-каналов.
Минувшей ночью Харьковчане слышали серию отдаленных взрывов. Наблюдатели сообщили о вылете четырех ракет в направлении Харьковщины с территории Белгородской области.
По информации соцсетей, самый разрушительный взрыв проремел в Чугуеве. Там российская ракета ударила по жилой пятиэтажке.
«Пока известно об одной пострадавшей женщине, по информации от местных, в доме было мало жильцов», — отмечали ночью пользователи соцсетей.
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Официальной информации о последствиях этого обстрела от руководства области и ГСЧС на данный момент нет.
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- • Дата публикации материала: 2 декабря 2022 в 07:37;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Кадры в с места «прилета» в Чугуеве опубликовал один из харьковских telegram-каналов".