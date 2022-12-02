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Вночі ракета зруйнувала багатоповерхівку в Чугуєві – соцмережі (фото, відео)

Події 07:37   02.12.2022
Оксана Горун
Вночі ракета зруйнувала багатоповерхівку в Чугуєві – соцмережі (фото, відео)

Кадри з місця “прильоту” в Чугуєві опублікував один з харківських телеграм-каналів.

Минулої ночі харків’яни чули серію віддалених вибухів. Спостерігачі повідомили про виліт чотирьох ракет у напрямку Харківщини з території Бєлгородської області.

За інформацією соцмереж, найруйнівніший вибух пролунав у Чугуєві. Там російська ракета вдарила по житловій п’ятиповерхівці.

“Поки що відомо про одну постраждалу жінку, за інформацією від місцевих, у будинку було мало мешканців”, – відзначали вночі користувачі соцмереж.

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    • Офіційної інформації про наслідки цього обстрілу від керівництва області та ДСНС наразі немає.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Світ, Україна; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 2 Грудня 2022 в 07:37;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Кадри з місця “прильоту” в Чугуєві опублікував один з харківських телеграм-каналів".