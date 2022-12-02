Вночі ракета зруйнувала багатоповерхівку в Чугуєві – соцмережі (фото, відео)

Кадри з місця “прильоту” в Чугуєві опублікував один з харківських телеграм-каналів.

Минулої ночі харків’яни чули серію віддалених вибухів. Спостерігачі повідомили про виліт чотирьох ракет у напрямку Харківщини з території Бєлгородської області.

За інформацією соцмереж, найруйнівніший вибух пролунав у Чугуєві. Там російська ракета вдарила по житловій п’ятиповерхівці.

“Поки що відомо про одну постраждалу жінку, за інформацією від місцевих, у будинку було мало мешканців”, – відзначали вночі користувачі соцмереж.

Офіційної інформації про наслідки цього обстрілу від керівництва області та ДСНС наразі немає.