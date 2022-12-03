Как сегодня будут отключать свет в Харькове и области, рассказали в облэнерго

В Харькове и области утром 3 декабря применяются почасовые графики отключения электроэнергии, к аварийным обесточиваниям пока не прибегали.

Об этом МГ «Объектив» сообщили в пресс-службе АО «Харьковоблэнерго» и при этом напомнили, что в случае поступления команды от НЭК «Укрэнерго» об уменьшении потребления могут быть введены аварийные отключения.

«Энергетики надеются на стабильную работу энергетической системы Украины и на то, что дополнительные отключения не понадобятся», — подчеркнули в пресс-службе.

Напомним, что на сайте «Харьковоблэнерго» можно узнать, когда по вашему адресу в Харькове или области не будет света, заполнив специальную форму в разделе «График почасовых отключений».