Как сегодня будут отключать свет в Харькове и области, рассказали в облэнерго
В Харькове и области утром 3 декабря применяются почасовые графики отключения электроэнергии, к аварийным обесточиваниям пока не прибегали.
Об этом МГ «Объектив» сообщили в пресс-службе АО «Харьковоблэнерго» и при этом напомнили, что в случае поступления команды от НЭК «Укрэнерго» об уменьшении потребления могут быть введены аварийные отключения.
«Энергетики надеются на стабильную работу энергетической системы Украины и на то, что дополнительные отключения не понадобятся», — подчеркнули в пресс-службе.
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Напомним, что на сайте «Харьковоблэнерго» можно узнать, когда по вашему адресу в Харькове или области не будет света, заполнив специальную форму в разделе «График почасовых отключений».
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- • Дата публикации материала: 3 декабря 2022 в 10:52;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове и области утром 3 декабря применяются почасовые графики отключения электроэнергии, к аварийным обесточиваниям пока не прибегали.".