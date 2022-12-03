Як сьогодні вимикатимуть світло в Харкові та області, розповіли в обленерго

У Харкові та області вранці 3 грудня застосовуються погодинні графіки відключення електроенергії, до аварійних знеструмлень поки не вдавалися.

Про це МГ “Об’єктив” повідомили у пресслужбі АТ “Харківобленерго” і при цьому нагадали, що у разі надходження команди від НЕК “Укренерго” про зменшення споживання можуть бути запроваджені аварійні відключення.

“Енергетики сподіваються на стабільну роботу енергетичної системи України та на те, що додаткові вимкнення не знадобляться”, – наголосили у пресслужбі.

Нагадаємо, що на сайті “Харківобленерго” можна дізнатися, коли за вашою адресою в Харкові чи області не буде світла, заповнивши спеціальну форму у розділі “Графік погодинних відключень” .