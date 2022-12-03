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Як сьогодні вимикатимуть світло в Харкові та області, розповіли в обленерго

Суспільство 10:52   03.12.2022
Олена Нагорна
Як сьогодні вимикатимуть світло в Харкові та області, розповіли в обленерго

У Харкові та області вранці 3 грудня застосовуються погодинні графіки відключення електроенергії, до аварійних знеструмлень поки не вдавалися.

Про це МГ “Об’єктив” повідомили у пресслужбі АТ “Харківобленерго” і при цьому нагадали, що у разі надходження команди від НЕК “Укренерго” про зменшення споживання можуть бути запроваджені аварійні відключення.

“Енергетики сподіваються на стабільну роботу енергетичної системи України та на те, що додаткові вимкнення не знадобляться”, – наголосили у пресслужбі.

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Нагадаємо, що на сайті “Харківобленерго” можна дізнатися, коли за вашою адресою в Харкові чи області не буде світла, заповнивши спеціальну форму у розділі “Графік погодинних відключень” .

Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 3 Грудня 2022 в 10:52;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові та області вранці 3 грудня застосовуються погодинні графіки відключення електроенергії, до аварійних знеструмлень поки не вдавалися.".