Як сьогодні вимикатимуть світло в Харкові та області, розповіли в обленерго
У Харкові та області вранці 3 грудня застосовуються погодинні графіки відключення електроенергії, до аварійних знеструмлень поки не вдавалися.
Про це МГ “Об’єктив” повідомили у пресслужбі АТ “Харківобленерго” і при цьому нагадали, що у разі надходження команди від НЕК “Укренерго” про зменшення споживання можуть бути запроваджені аварійні відключення.
“Енергетики сподіваються на стабільну роботу енергетичної системи України та на те, що додаткові вимкнення не знадобляться”, – наголосили у пресслужбі.
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Нагадаємо, що на сайті “Харківобленерго” можна дізнатися, коли за вашою адресою в Харкові чи області не буде світла, заповнивши спеціальну форму у розділі “Графік погодинних відключень” .
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- • Дата публікації матеріалу: 3 Грудня 2022 в 10:52;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові та області вранці 3 грудня застосовуються погодинні графіки відключення електроенергії, до аварійних знеструмлень поки не вдавалися.".