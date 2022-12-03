Подать заявку на бесплатные дрова уже нельзя, их развозят по адресам — ХОВА
Жителям Харьковской области уже передали пятую часть от запланированного объема дров, предусмотренного для региона в рамках государственной программы.
Всего на эту программу регион получает две субвенции — более 66 миллионов гривен и дополнительные 20.
«Сейчас работа по обеспечению населения дровами продолжается. Передали 2 тысячи кубических метров — это примерно 20% в рамках этой программы по субвенции. 20% уже в громадах в виде дров. Эта цифра ежедневно растет. Процесс продолжается. Будут помогать также коллеги из соседних регионов», — отметил заместитель начальника ХОВА Евгений Иванов.
Дровами обеспечивают социально уязвимые слои населения — многодетные семьи, одиноких пожилых людей, имеющих печное отопление. Подать заявку на получение древесины в местный ЦНАП уже поздно: это надо было сделать раньше, а сейчас дрова уже развозят по адресам, отметили в пресс-службе ХОВА.
Напомним, что в начале октября на обеспечение населения особо опасных регионов бесплатными дровами правительство выделило почти 563 миллиона гривен, из них Харьковщине — более 66 миллионов.
Читайте также: На бесплатные дрова претендуют 165 тысяч семей — распоряжение Синегубова
22 ноября по итогам совещания под председательством главы ХОВА Олега Синегубова отмечалось, что для выполнения программы не хватает как финансирования, так и древесины. Поэтому было принято решение попросить еще денег у Кабмина, а лес — у других областей.
Читайте также: Дров не хватает: лесхоз на Харьковщине просит разрешить масштабную вырубку
Новости по теме:
Вы читали новость: «Подать заявку на бесплатные дрова уже нельзя, их развозят по адресам — ХОВА»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 3 декабря 2022 в 21:19;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Жителям Харьковской области уже передали пятую часть от запланированного объема дров, предусмотренного для региона в рамках государственной программы.".