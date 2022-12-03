Подать заявку на бесплатные дрова уже нельзя, их развозят по адресам — ХОВА

Жителям Харьковской области уже передали пятую часть от запланированного объема дров, предусмотренного для региона в рамках государственной программы.

Всего на эту программу регион получает две субвенции — более 66 миллионов гривен и дополнительные 20.

«Сейчас работа по обеспечению населения дровами продолжается. Передали 2 тысячи кубических метров — это примерно 20% в рамках этой программы по субвенции. 20% уже в громадах в виде дров. Эта цифра ежедневно растет. Процесс продолжается. Будут помогать также коллеги из соседних регионов», — отметил заместитель начальника ХОВА Евгений Иванов.

Дровами обеспечивают социально уязвимые слои населения — многодетные семьи, одиноких пожилых людей, имеющих печное отопление. Подать заявку на получение древесины в местный ЦНАП уже поздно: это надо было сделать раньше, а сейчас дрова уже развозят по адресам, отметили в пресс-службе ХОВА.

Напомним, что в начале октября на обеспечение населения особо опасных регионов бесплатными дровами правительство выделило почти 563 миллиона гривен, из них Харьковщине — более 66 миллионов.

22 ноября по итогам совещания под председательством главы ХОВА Олега Синегубова отмечалось, что для выполнения программы не хватает как финансирования, так и древесины. Поэтому было принято решение попросить еще денег у Кабмина, а лес — у других областей.