Live
  • Суббота 03.12.2022
    • Харьков
  •   -4°С
  • USD 36.57
  • EUR 38.21
    • 🟢

Подать заявку на бесплатные дрова уже нельзя, их развозят по адресам — ХОВА

Общество 21:19   03.12.2022
Елена Нагорная
Подать заявку на бесплатные дрова уже нельзя, их развозят по адресам — ХОВА Фото: ХОВА

Жителям Харьковской области уже передали пятую часть от запланированного объема дров, предусмотренного для региона в рамках государственной программы.

Всего на эту программу регион получает две субвенции — более 66 миллионов гривен и дополнительные 20.

«Сейчас работа по обеспечению населения дровами продолжается. Передали 2 тысячи кубических метров — это примерно 20% в рамках этой программы по субвенции. 20% уже в громадах в виде дров. Эта цифра ежедневно растет. Процесс продолжается. Будут помогать также коллеги из соседних регионов», — отметил заместитель начальника ХОВА Евгений Иванов.

Дровами обеспечивают социально уязвимые слои населения — многодетные семьи, одиноких пожилых людей, имеющих печное отопление. Подать заявку на получение древесины в местный ЦНАП уже поздно: это надо было сделать раньше, а сейчас дрова уже развозят по адресам, отметили в пресс-службе ХОВА.

Напомним, что в начале октября на обеспечение населения особо опасных регионов бесплатными дровами правительство выделило почти 563 миллиона гривен, из них Харьковщине — более 66 миллионов.

Читайте также: На бесплатные дрова претендуют 165 тысяч семей — распоряжение Синегубова

22 ноября по итогам совещания под председательством главы ХОВА Олега Синегубова отмечалось, что для выполнения программы не хватает как финансирования, так и древесины. Поэтому было принято решение попросить еще денег у Кабмина, а лес — у других областей.

Читайте также: Дров не хватает: лесхоз на Харьковщине просит разрешить масштабную вырубку

Автор: Елена Нагорная

Новости по теме:

20:39
«Харьковщина — укрепляем наши силы», — Зеленский об итогах заседания Ставки
20:16
Харьковские волонтеры эвакуировали из Бахмута тритона (видео)
18:55
Театр Пушкина и «Почетные»: глава облсовета прокомментировала решения сессии
18:18
Районы 12 населенных пунктов Харьковщины обстреляла армия РФ — Генштаб
17:59
Минкульт сообщил, во сколько обойдется восстановление музея Сковороды

  • Категории: Культура, Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Подать заявку на бесплатные дрова уже нельзя, их развозят по адресам — ХОВА»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 3 декабря 2022 в 21:19;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Жителям Харьковской области уже передали пятую часть от запланированного объема дров, предусмотренного для региона в рамках государственной программы.".