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Подати заявку на безплатні дрова вже не можна, їх розвозять за адресами – ХОВА

Економіка 21:19   03.12.2022
Елена Нагорная
Подати заявку на безплатні дрова вже не можна, їх розвозять за адресами – ХОВА

Мешканцям Харківської області вже передали п’яту частину від запланованого обсягу дров, передбаченого для регіону в межах державної програми.

Загалом на цю програму регіон отримує дві субвенції – понад 66 мільйонів гривень та додаткові 20.

“Наразі робота із забезпечення населення дровами триває. Передали 2 тисячі кубічних метрів – це приблизно 20% у межах цієї програми по субвенції. 20% вже в громадах у вигляді дров. Ця цифра щодня росте. Процес триває. Допомагатимуть також колеги із сусідніх регіонів”, – зазначив заступник начальника ХОВА Євген Іванов.

Дровами забезпечують соціально вразливі верстви населення – багатодітні родини, самотніх літніх людей, що мають пічне опалення. Подати заявку на отримання деревини до місцевого ЦНАПу вже запізно: це треба було зробити раніше, а нині дрова вже розвозять за адресами, наголосили у пресслужбі ХОВА.

Нагадаємо, що на початку жовтня на забезпечення населення особливо небезпечних регіонів безкоштовними дровами уряд виділив майже 563 мільйони гривень, із них Харківщині – понад 66 мільйонів.

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22 листопада за підсумками наради під головуванням голови ХОВА Олега Синєгубова наголошувалося, що для виконання програми не вистачає як фінансування, так і деревини. Тому було ухвалене рішення попросити ще грошей у Кабміну, а ліс — в інших областей.

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категорії: Політика, Суспільство, Харків; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 3 Грудня 2022 в 21:19;

    • Кореспондент Елена Нагорная у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мешканцям Харківської області вже передали п’яту частину від запланованого обсягу дров, передбаченого для регіону в межах державної програми.".