Спасенный на пожаре в Харькове котенок Картонка обживается у бойцов ГСЧС
Фото: Суспільне
Котенок, которого 30 ноября бойцы ГСЧС спасли из здания горящей картонной фабрики, «заступил на дежурство» в одной из пожарных частей Харькова.
Спасенного котенка котенка чрезвычайники забрали к себе в часть. Здесь его отогрели и дали имя — Картонка, пишет Суспільне.
«Котенок очень кричал, был мокрый, напуганный. Присыпало его немножко грязью, потому что сверху работали стволы и потолок осыпался», — вспоминает Игорь Левицкий, который спас Картонку.
Котенок облюбовал кресло диспетчера Натальи Якушиной.
«Я работаю стоя. Котенок красивый, мягкий, пушистый. Вообще Картонка теперь наш талисман. Она спит, смотрит в окно», — говорит Наталья.
Фото: Суспільне
Если хозяева Картонки не откликнутся, ее оставят жить в пожарной части.
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- • Дата публикации материала: 3 декабря 2022 в 08:28;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Котенок, которого 30 ноября бойцы ГСЧС спасли из здания горящей картонной фабрики, «заступил на дежурство» в одной из пожарных частей Харькова.".