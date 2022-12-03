Спасенный на пожаре в Харькове котенок Картонка обживается у бойцов ГСЧС

Котенок, которого 30 ноября бойцы ГСЧС спасли из здания горящей картонной фабрики, «заступил на дежурство» в одной из пожарных частей Харькова.

Спасенного котенка котенка чрезвычайники забрали к себе в часть. Здесь его отогрели и дали имя — Картонка, пишет Суспільне.

«Котенок очень кричал, был мокрый, напуганный. Присыпало его немножко грязью, потому что сверху работали стволы и потолок осыпался», — вспоминает Игорь Левицкий, который спас Картонку.

Котенок облюбовал кресло диспетчера Натальи Якушиной.

«Я работаю стоя. Котенок красивый, мягкий, пушистый. Вообще Картонка теперь наш талисман. Она спит, смотрит в окно», — говорит Наталья.



Фото: Суспільне

Если хозяева Картонки не откликнутся, ее оставят жить в пожарной части.