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Врятоване на пожежі в Харкові кошеня Картонка обживається у бійців ДСНС

Суспільство 08:28   03.12.2022
Олена Нагорна
Врятоване на пожежі в Харкові кошеня Картонка обживається у бійців ДСНС Фото: Суспільне

Кошеня, якого 30 листопада бійці ДСНС врятували з палаючої будівлі картонної фабрики, “заступило на чергування” в одній з пожежних частин Харкова.

Врятоване кошеня надзвичайники забрали до себе в частину. Тут його відігріли та дали ім’я – Картонка, пише Суспільне.

“Кошеня дуже кричало, було мокре, налякане. Присипало його трошки брудом, бо згори працювали стволи й стеля обсипалась”, – згадує Ігор Левицький, який врятував Картонку.

Кошеня облюбувало крісло диспетчерки Наталії Якушиної.

“Я працюю стоячи. Кошеня гарне, м’яке, пухнасте. Взагалі Картонка тепер наш талісман. Вона спить, дивиться у вікно”, – каже Наталія.


Фото: Суспільне

Якщо господарі Картонки не відгукнуться, її залишать жити у пожежній частині.

Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 3 Грудня 2022 в 08:28;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Кошеня, якого 30 листопада бійці ДСНС врятували з палаючої будівлі картонної фабрики, “заступило на чергування” в одній з пожежних частин Харкова.".