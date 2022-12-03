Врятоване на пожежі в Харкові кошеня Картонка обживається у бійців ДСНС
Фото: Суспільне
Кошеня, якого 30 листопада бійці ДСНС врятували з палаючої будівлі картонної фабрики, “заступило на чергування” в одній з пожежних частин Харкова.
Врятоване кошеня надзвичайники забрали до себе в частину. Тут його відігріли та дали ім’я – Картонка, пише Суспільне.
“Кошеня дуже кричало, було мокре, налякане. Присипало його трошки брудом, бо згори працювали стволи й стеля обсипалась”, – згадує Ігор Левицький, який врятував Картонку.
Кошеня облюбувало крісло диспетчерки Наталії Якушиної.
“Я працюю стоячи. Кошеня гарне, м’яке, пухнасте. Взагалі Картонка тепер наш талісман. Вона спить, дивиться у вікно”, – каже Наталія.
Фото: Суспільне
Якщо господарі Картонки не відгукнуться, її залишать жити у пожежній частині.
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- • Дата публікації матеріалу: 3 Грудня 2022 в 08:28;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Кошеня, якого 30 листопада бійці ДСНС врятували з палаючої будівлі картонної фабрики, “заступило на чергування” в одній з пожежних частин Харкова.".