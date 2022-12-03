В храме на Харьковщине убили собаку: священник обратился в полицию (фото)
Фото: ГУ Нацполиции в Харьковской области
Собака жила на территории Свято-Успенского храма в городе Барвенково.
О том, что животное убили неизвестные, правоохранителям сообщил священник, передает пресс-служба облуправления Нацполиции.
Следователи открыли уголовное производство по факту жестокого обращения с животными (ч. 1 ст. 299 УКУ).
«Сейчас полицейские проводят следственно-оперативные мероприятия по установлению лица, причастного к совершению преступления», — отметили в пресс-службе.
Фото: ГУ Нацполиции в Харьковской области
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- • Дата публикации материала: 3 декабря 2022 в 12:52;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Собака жила на территории Свято-Успенского храма в городе Барвенково.".