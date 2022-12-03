В храме на Харьковщине убили собаку: священник обратился в полицию (фото)

Фото: ГУ Нацполиции в Харьковской области

Собака жила на территории Свято-Успенского храма в городе Барвенково.

О том, что животное убили неизвестные, правоохранителям сообщил священник, передает пресс-служба облуправления Нацполиции.

Следователи открыли уголовное производство по факту жестокого обращения с животными (ч. 1 ст. 299 УКУ).

«Сейчас полицейские проводят следственно-оперативные мероприятия по установлению лица, причастного к совершению преступления», — отметили в пресс-службе.



Фото: ГУ Нацполиции в Харьковской области

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