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В храме на Харьковщине убили собаку: священник обратился в полицию (фото)

Происшествия 12:52   03.12.2022
Елена Нагорная
В храме на Харьковщине убили собаку: священник обратился в полицию (фото) Фото: ГУ Нацполиции в Харьковской области

Собака жила на территории Свято-Успенского храма в городе Барвенково.

О том, что животное убили неизвестные, правоохранителям сообщил священник, передает пресс-служба облуправления Нацполиции.

Следователи открыли уголовное производство по факту жестокого обращения с животными (ч. 1 ст. 299 УКУ).

«Сейчас полицейские проводят следственно-оперативные мероприятия по установлению лица, причастного к совершению преступления», — отметили в пресс-службе.


Фото: ГУ Нацполиции в Харьковской области

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 3 декабря 2022 в 12:52;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Собака жила на территории Свято-Успенского храма в городе Барвенково.".