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У храмі на Харківщині вбили собаку: священник звернувся в поліцію (фото)

Події 12:52   03.12.2022
Елена Нагорная
У храмі на Харківщині вбили собаку: священник звернувся в поліцію (фото)

Собака мешкав на території Свято-Успенського храму в місті Барвінкове.

Про те, що тварину вбили невідомі, правоохоронцям повідомив священник, передає пресслужба облуправління Нацполіції.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за фактом жорстокого поводження з тваринами (ч. 1 ст. 299 ККУ).

“Зараз поліцейські проводять слідчо-оперативні заходи щодо встановлення особи, причетної до скоєння злочину”, – зазначили у пресслужбі.


Фото: ГУ Нацполіції у Харківській області

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Автор: Елена Нагорная

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    • • Дата публікації матеріалу: 3 Грудня 2022 в 12:52;

    • Кореспондент Елена Нагорная у цій статті розкриває тему новин про те, що "Собака мешкав на території Свято-Успенського храму в місті Барвінкове.".