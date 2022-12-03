У храмі на Харківщині вбили собаку: священник звернувся в поліцію (фото)
Собака мешкав на території Свято-Успенського храму в місті Барвінкове.
Про те, що тварину вбили невідомі, правоохоронцям повідомив священник, передає пресслужба облуправління Нацполіції.
Слідчі відкрили кримінальне провадження за фактом жорстокого поводження з тваринами (ч. 1 ст. 299 ККУ).
“Зараз поліцейські проводять слідчо-оперативні заходи щодо встановлення особи, причетної до скоєння злочину”, – зазначили у пресслужбі.
Фото: ГУ Нацполіції у Харківській області
Читайте також: Врятоване на пожежі у Харкові кошеня Картонка обживається в бійців ДСНС
Новини за темою:
Ви читали новину: «У храмі на Харківщині вбили собаку: священник звернувся в поліцію (фото)»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 3 Грудня 2022 в 12:52;
Кореспондент Елена Нагорная у цій статті розкриває тему новин про те, що "Собака мешкав на території Свято-Успенського храму в місті Барвінкове.".