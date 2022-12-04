В метро Харькова появилось место для подзарядки гаджетов (фото)

Зарядиться можно на станции метро «Университет», сообщают пользователи соцсетей.

К услугам пассажиров метрополитена — стойка, оборудованная полочками для размещения гаджетов, а также — два ряда розеток с различными разъемами. Место общественной зарядки обозначено указателем.

Фото новинки опубликовали в соцсетях.

Напомним, в полиции Харьковской области сообщили о том, что будут делать в случае блэкаута.