В метро Харькова появилось место для подзарядки гаджетов (фото)
Фото: соцсети
Зарядиться можно на станции метро «Университет», сообщают пользователи соцсетей.
К услугам пассажиров метрополитена — стойка, оборудованная полочками для размещения гаджетов, а также — два ряда розеток с различными разъемами. Место общественной зарядки обозначено указателем.
Фото новинки опубликовали в соцсетях.
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Напомним, в полиции Харьковской области сообщили о том, что будут делать в случае блэкаута.
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- • Дата публикации материала: 4 декабря 2022 в 18:52;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Зарядиться можно на станции метро «Университет», сообщают пользователи соцсетей".