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В метро Харькова появилось место для подзарядки гаджетов (фото)

Общество 18:52   04.12.2022
Оксана Горун
В метро Харькова появилось место для подзарядки гаджетов (фото) Фото: соцсети

Зарядиться можно на станции метро «Университет», сообщают пользователи соцсетей.

К услугам пассажиров метрополитена — стойка, оборудованная полочками для размещения гаджетов, а также — два ряда розеток с различными разъемами. Место общественной зарядки обозначено указателем.

В метро Харькова можно зарядить гаджеты - надпись
Фото: соцсети

Фото новинки опубликовали в соцсетях.

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    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 4 декабря 2022 в 18:52;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Зарядиться можно на станции метро «Университет», сообщают пользователи соцсетей".