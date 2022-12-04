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У метро Харкова з’явилося місце для заряджання гаджетів (фото)

Суспільство 18:52   04.12.2022
Оксана Горун
У метро Харкова з’явилося місце для заряджання гаджетів (фото)

Зарядитись можна на станції метро “Університет”, повідомляють користувачі соцмереж.

До послуг пасажирів метрополітену – стійка, обладнана поличками для розміщення гаджетів, а також – два ряди розеток з різними роз’ємами. Місце громадського заряджання позначено покажчиком.

У метро Харкова можна зарядити гаджети - напис

Фото новинки опублікували в соцмережах.

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    • Нагадаємо, в поліції Харківської області повідомили про те, що робитимуть у разі блекауту.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 4 Грудня 2022 в 18:52;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Зарядитись можна на станції метро “Університет”, повідомляють користувачі соцмереж".