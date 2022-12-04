У метро Харкова з’явилося місце для заряджання гаджетів (фото)
Зарядитись можна на станції метро “Університет”, повідомляють користувачі соцмереж.
До послуг пасажирів метрополітену – стійка, обладнана поличками для розміщення гаджетів, а також – два ряди розеток з різними роз’ємами. Місце громадського заряджання позначено покажчиком.
Фото новинки опублікували в соцмережах.
Читайте також: У метро Харкова з’явилося місце для заряджання гаджетів (фото)
Нагадаємо, в поліції Харківської області повідомили про те, що робитимуть у разі блекауту.
Новини за темою:
Ви читали новину: «У метро Харкова з’явилося місце для заряджання гаджетів (фото)»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 4 Грудня 2022 в 18:52;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Зарядитись можна на станції метро “Університет”, повідомляють користувачі соцмереж".