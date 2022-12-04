У метро Харкова з’явилося місце для заряджання гаджетів (фото)

Зарядитись можна на станції метро “Університет”, повідомляють користувачі соцмереж.

До послуг пасажирів метрополітену – стійка, обладнана поличками для розміщення гаджетів, а також – два ряди розеток з різними роз’ємами. Місце громадського заряджання позначено покажчиком.

Фото новинки опублікували в соцмережах.

Нагадаємо, в поліції Харківської області повідомили про те, що робитимуть у разі блекауту.