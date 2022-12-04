В Волчанске на пожаре погиб мужчина
Смертельный пожар в приграничном Волчанске произошел не из-за российского обстрела.
Причиной возникновения огня спасатели определили нарушение правил пожарной безопасности.
«Произошел пожар на территории одного из частных домовладений в г. Волчанске, на котором погиб владелец этого домовладения, 1949 года рождения. Событие произошло в 07:02. Уже в 08:10 огонь локализовали силами оперативного отделения 47 ГПСЧ», — сообщили в утренней сводке ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
По информации спасателей, горелая хозяйственная постройка на площади 50 квадратных метров. Именно там, в очаге пожара, спасатели нашли тело погибшего. Огонь полностью ликвидировали в 8:20.
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Напомним, по данным ГСЧС, пожаров из-за обстрелов в минувшие сутки на Харьковщине не было, однако есть разрушения.
Использовано иллюстративное фото.
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- • Дата публикации материала: 4 декабря 2022 в 08:50;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Смертельный пожар в приграничном Волчанске произошел не из-за российского обстрела".