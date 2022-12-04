У Вовчанську на пожежі загинув чоловік

Смертельна пожежа у прикордонному Вовчанську сталася не через російський обстріл.

Причиною виникнення вогню рятувальники визначили порушення правил пожежної безпеки.

“Трапилась пожежа на території одного з приватних домоволодінь у м. Вовчанську, на якій загинув власник цього домоволодіння, 1949 року народження. Подія трапилась о 07:02. Вже о 08:10 вогонь локалізували силами оперативного відділення 47-ї ДПРЧ”, – повідомили у ранковому зведенні ГУ ДСНС України в Харківській області.

За інформацією рятувальників, горіла господарська споруда на площі 50 квадратних метрів. Саме там, у вогнищі пожежі, рятувальники знайшли тіло загиблого. Вогонь повністю ліквідували о 8:20.

Нагадаємо, за даними ДСНС, пожеж через обстріли минулої доби на Харківщині не було, проте є руйнування.

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