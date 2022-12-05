40% ожогов: младенец, пострадавший на пожаре на Харьковщине — в реанимации
Младенец вместе с отцом пострадал во время пожара в селе Волковка Кегичевской громады.
«Младенец находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии с 40% ожогов тела. Врачи делают все возможное», — сообщили о состоянии пострадавшего малыша в пресс-службе Харьковской ОВА.
В частном доме в Волковке загорелись домашние вещи. Пожар потушили соседи — до прибытия спасателей, они же отвезли пострадавших отца и ребенка в больницу.
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Напомним, за минувшие сутки на Харьковщине на пожарах погибли двое мужчин. Причина всех пожаров — неосторожное обращение с огнем.
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- • Дата публикации материала: 5 декабря 2022 в 10:47;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Младенец вместе с отцом пострадал во время пожара в селе Волковка Кегичевской громады".