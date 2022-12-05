40% ожогов: младенец, пострадавший на пожаре на Харьковщине — в реанимации

Младенец вместе с отцом пострадал во время пожара в селе Волковка Кегичевской громады.

«Младенец находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии с 40% ожогов тела. Врачи делают все возможное», — сообщили о состоянии пострадавшего малыша в пресс-службе Харьковской ОВА.

В частном доме в Волковке загорелись домашние вещи. Пожар потушили соседи — до прибытия спасателей, они же отвезли пострадавших отца и ребенка в больницу.

Напомним, за минувшие сутки на Харьковщине на пожарах погибли двое мужчин. Причина всех пожаров — неосторожное обращение с огнем.