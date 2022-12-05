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40% опіків: немовля, яке постраждало на пожежі на Харківщині – у реанімації

Події 10:47   05.12.2022
Оксана Горун
40% опіків: немовля, яке постраждало на пожежі на Харківщині – у реанімації Ambulance car speeding, blurred motion

Немовля разом із батьком постраждало під час пожежі у селі Волківка Кегичівської громади.

“Немовля перебуває в реанімації у вкрай тяжкому стані з 40% опіків тіла. Лікарі роблять все можливе”, – повідомили про стан постраждалого малюка у пресслужбі Харківської ОВА.

У приватному будинку у Волківці спалахнули домашні речі. Пожежу загасили сусіди – до прибуття рятувальників, вони ж відвезли постраждалих батька та дитину до лікарні.

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Нагадаємо, минулої доби на Харківщині на пожежах загинули двоє чоловіків. Причина всіх пожеж – необережне поводження з вогнем.

Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 5 Грудня 2022 в 10:47;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Немовля разом із батьком постраждало під час пожежі у селі Волківка Кегичівської громади".