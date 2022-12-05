40% опіків: немовля, яке постраждало на пожежі на Харківщині – у реанімації

Немовля разом із батьком постраждало під час пожежі у селі Волківка Кегичівської громади.

“Немовля перебуває в реанімації у вкрай тяжкому стані з 40% опіків тіла. Лікарі роблять все можливе”, – повідомили про стан постраждалого малюка у пресслужбі Харківської ОВА.

У приватному будинку у Волківці спалахнули домашні речі. Пожежу загасили сусіди – до прибуття рятувальників, вони ж відвезли постраждалих батька та дитину до лікарні.

Нагадаємо, минулої доби на Харківщині на пожежах загинули двоє чоловіків. Причина всіх пожеж – необережне поводження з вогнем.