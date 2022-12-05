Харьковская ТрО взяла в плен «вагнеровца» (видео)
Фото: кадр из видео
Видео с пленным наемником российской ЧВК «Вагнера» опубликовал военкор Роман Бочкала, он сообщил, что захватили «вагнеровца» воины теробороны Харьковщины.
«Вагнеровец» проходит медобследование «для вступления в плен» Харьковской ТрО», — прокомментировал опубликованное видео Бочкала.
Внимание — в видео присутствует ненормативная лексика.
За кадром украинские воины отмечают, что медики харьковской ТрО не бросили российского наемника умирать на морозе. На кадрах ему оказывают медицинскую помощь.
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Ранее мы сообщали о том, что Нацполиция сообщила о подозрении жителю Харьковщины, который с 2014 года воюет в составе ЧВК «Вагнера». Боевик воевал на стороне РФ на территории Донбасса, а после 24 февраля участвовал в боях на Харьковском направлении.
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- • Дата публикации материала: 5 декабря 2022 в 10:01;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Видео с пленным наемником российской ЧВК «Вагнера» опубликовал военкор Роман Бочкала, он сообщил, что захватили «вагнеровца» воины теробороны Харьковщины".