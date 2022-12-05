Харьковская ТрО взяла в плен «вагнеровца» (видео)

Видео с пленным наемником российской ЧВК «Вагнера» опубликовал военкор Роман Бочкала, он сообщил, что захватили «вагнеровца» воины теробороны Харьковщины.

«Вагнеровец» проходит медобследование «для вступления в плен» Харьковской ТрО», — прокомментировал опубликованное видео Бочкала.

Внимание — в видео присутствует ненормативная лексика.

За кадром украинские воины отмечают, что медики харьковской ТрО не бросили российского наемника умирать на морозе. На кадрах ему оказывают медицинскую помощь.

Ранее мы сообщали о том, что Нацполиция сообщила о подозрении жителю Харьковщины, который с 2014 года воюет в составе ЧВК «Вагнера». Боевик воевал на стороне РФ на территории Донбасса, а после 24 февраля участвовал в боях на Харьковском направлении.