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Харьковская ТрО взяла в плен «вагнеровца» (видео)

Происшествия 10:01   05.12.2022
Оксана Горун
Харьковская ТрО взяла в плен «вагнеровца» (видео) Фото: кадр из видео

Видео с пленным наемником российской ЧВК «Вагнера» опубликовал военкор Роман Бочкала, он сообщил, что захватили «вагнеровца» воины теробороны Харьковщины.

«Вагнеровец» проходит медобследование «для вступления в плен» Харьковской ТрО», — прокомментировал опубликованное видео Бочкала.

Внимание — в видео присутствует ненормативная лексика.

За кадром украинские воины отмечают, что медики харьковской ТрО не бросили российского наемника умирать на морозе. На кадрах ему оказывают медицинскую помощь.

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    • Ранее мы сообщали о том, что Нацполиция сообщила о подозрении жителю Харьковщины, который с 2014 года воюет в составе ЧВК «Вагнера». Боевик воевал на стороне РФ на территории Донбасса, а после 24 февраля участвовал в боях на Харьковском направлении.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 5 декабря 2022 в 10:01;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Видео с пленным наемником российской ЧВК «Вагнера» опубликовал военкор Роман Бочкала, он сообщил, что захватили «вагнеровца» воины теробороны Харьковщины".