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Харківська ТрО взяла в полон “вагнерівця” (відео)

Події 10:01   05.12.2022
Оксана Горун
Харківська ТрО взяла в полон “вагнерівця” (відео)

Відео із полоненим найманцем російської ПВК “Вагнера” ​​опублікував воєнкор Роман Бочкала, він повідомив, що захопили “вагнерівця” воїни тероборони Харківщини.

“Вагнерівець” проходить медобстеження “для вступу в полон” до Харківської ТрО”, – прокоментував опубліковане відео Бочкала.

Увага – у відео є ненормативна лексика.

За кадром українські воїни зазначають, що медики харківської ТрО не покинули російського найманця вмирати на морозі. На кадрах йому надають медичну допомогу.

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    • Раніше ми інформували про те, що Нацполіція повідомила про підозру мешканцю Харківщини, який із 2014 року воює у складі ПВК “Вагнера”. Бойовик воював на боці РФ на території Донбасу, а після 24 лютого брав участь у боях на Харківському напрямку.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 5 Грудня 2022 в 10:01;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Відео із полоненим найманцем російської ПВК “Вагнера” ​​опублікував воєнкор Роман Бочкала, він повідомив, що захопили “вагнерівця” воїни тероборони Харківщини".