Харківська ТрО взяла в полон “вагнерівця” (відео)

Відео із полоненим найманцем російської ПВК “Вагнера” ​​опублікував воєнкор Роман Бочкала, він повідомив, що захопили “вагнерівця” воїни тероборони Харківщини.

“Вагнерівець” проходить медобстеження “для вступу в полон” до Харківської ТрО”, – прокоментував опубліковане відео Бочкала.

Увага – у відео є ненормативна лексика.

За кадром українські воїни зазначають, що медики харківської ТрО не покинули російського найманця вмирати на морозі. На кадрах йому надають медичну допомогу.

Раніше ми інформували про те, що Нацполіція повідомила про підозру мешканцю Харківщини, який із 2014 року воює у складі ПВК “Вагнера”. Бойовик воював на боці РФ на території Донбасу, а після 24 лютого брав участь у боях на Харківському напрямку.