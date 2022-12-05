Харківська ТрО взяла в полон “вагнерівця” (відео)
Відео із полоненим найманцем російської ПВК “Вагнера” опублікував воєнкор Роман Бочкала, він повідомив, що захопили “вагнерівця” воїни тероборони Харківщини.
“Вагнерівець” проходить медобстеження “для вступу в полон” до Харківської ТрО”, – прокоментував опубліковане відео Бочкала.
Увага – у відео є ненормативна лексика.
За кадром українські воїни зазначають, що медики харківської ТрО не покинули російського найманця вмирати на морозі. На кадрах йому надають медичну допомогу.
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Раніше ми інформували про те, що Нацполіція повідомила про підозру мешканцю Харківщини, який із 2014 року воює у складі ПВК “Вагнера”. Бойовик воював на боці РФ на території Донбасу, а після 24 лютого брав участь у боях на Харківському напрямку.
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- • Дата публікації матеріалу: 5 Грудня 2022 в 10:01;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Відео із полоненим найманцем російської ПВК “Вагнера” опублікував воєнкор Роман Бочкала, він повідомив, що захопили “вагнерівця” воїни тероборони Харківщини".