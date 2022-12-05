Ночью российская армия разрушила на Харьковщине СТО — ГСЧС

Под обстрелом в 4 часа ночи 5 декабря оказалась Купянская громада, сообщили в ГСЧС.

«Попаданием одного из боеприпасов разрушена станция технического обслуживания на площади 300 кв. м, загорелись остатки ее конструктивных элементов и автомобиль на площади 10 кв. м. Также повреждены два рядом расположенные частные домовладения», — сообщили в утренней сводке ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

На месте обстрела возник пожар. Спасатели оперативно его потушили — уже в 05:18 с огнем было покончено.

Напомним, на Харьковщине за сутки произошли сразу несколько пожаров с более трагическими последствиями: погибли двое мужчин, пострадал 8-месячный ребенок. Все эти пожары не связаны с боевыми действиями, а вызваны нарушением правил пожарной безопасности.