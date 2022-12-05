Live
  • Понедельник 05.12.2022
    • Харьков
  •   -7°С
  • USD 36.57
  • EUR 38.54
    • 🟢

Ночью российская армия разрушила на Харьковщине СТО — ГСЧС

Происшествия 08:28   05.12.2022
Оксана Горун
Ночью российская армия разрушила на Харьковщине СТО — ГСЧС

Под обстрелом в 4 часа ночи 5 декабря оказалась Купянская громада, сообщили в ГСЧС.

«Попаданием одного из боеприпасов разрушена станция технического обслуживания на площади 300 кв. м, загорелись остатки ее конструктивных элементов и автомобиль на площади 10 кв. м. Также повреждены два рядом расположенные частные домовладения», — сообщили в утренней сводке ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

На месте обстрела возник пожар. Спасатели оперативно его потушили — уже в 05:18 с огнем было покончено.

  • Читайте также: В Харькове утром произошел пожар: погиб мужчина (фото)

    • Напомним, на Харьковщине за сутки произошли сразу несколько пожаров с более трагическими последствиями: погибли двое мужчин, пострадал 8-месячный ребенок. Все эти пожары не связаны с боевыми действиями, а вызваны нарушением правил пожарной безопасности.

    Автор: Оксана Горун

    Новости по теме:

    17:42
    Золочев обстреляли из артиллерии: разрушен дом (фото)
    15:08
    В результате обстрела Харьковщины погиб мужчина — полиция
    13:47
    В Харькове утром произошел пожар: погиб мужчина (фото)
    09:19
    По Харьковщине дважды ударили ракетами С-300 — Синегубов (фото)
    08:50
    В Волчанске на пожаре погиб мужчина

  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Ночью российская армия разрушила на Харьковщине СТО — ГСЧС»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 5 декабря 2022 в 08:28;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Под обстрелом в 4 часа ночи 5 декабря оказалась Купянская громада, сообщили в ГСЧС".