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Вночі російська армія зруйнувала на Харківщині СТО – ДСНС

Події 08:28   05.12.2022
Оксана Горун
Вночі російська армія зруйнувала на Харківщині СТО – ДСНС

Під обстрілом о 4 годині ночі 5 грудня опинилася Куп’янська громада, повідомили в ДСНС.

“Влучанням одного з боєприпасів зруйновано станцію технічного обслуговування на площі 300 кв. м, спалахнули залишки її конструктивних елементів та автомобіль на площі 10 кв. м. Також пошкоджено два поруч розташовані приватні домоволодіння”, – повідомили в ранковому зведенні ГУ ДСНС України в Харківській області.

На місці обстрілу виникла пожежа. Рятувальники оперативно її загасили – вже о 05:18 з вогнем було покінчено.

  • Читайте також: Обстріли Харківщини: рятувальники гасили пожежі у Вовчанську та Липецькій ОТГ

    • Нагадаємо, на Харківщині за добу сталося одразу кілька пожеж із трагічними наслідками: загинули двоє чоловіків, постраждала 8-місячна дитина. Усі ці пожежі не пов’язані з бойовими діями, а спричинені порушенням правил пожежної безпеки.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 5 Грудня 2022 в 08:28;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Під обстрілом о 4 годині ночі 5 грудня опинилася Куп’янська громада, повідомили в ДСНС".