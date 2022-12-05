Вночі російська армія зруйнувала на Харківщині СТО – ДСНС
Під обстрілом о 4 годині ночі 5 грудня опинилася Куп’янська громада, повідомили в ДСНС.
“Влучанням одного з боєприпасів зруйновано станцію технічного обслуговування на площі 300 кв. м, спалахнули залишки її конструктивних елементів та автомобіль на площі 10 кв. м. Також пошкоджено два поруч розташовані приватні домоволодіння”, – повідомили в ранковому зведенні ГУ ДСНС України в Харківській області.
На місці обстрілу виникла пожежа. Рятувальники оперативно її загасили – вже о 05:18 з вогнем було покінчено.
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Нагадаємо, на Харківщині за добу сталося одразу кілька пожеж із трагічними наслідками: загинули двоє чоловіків, постраждала 8-місячна дитина. Усі ці пожежі не пов’язані з бойовими діями, а спричинені порушенням правил пожежної безпеки.
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- • Дата публікації матеріалу: 5 Грудня 2022 в 08:28;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Під обстрілом о 4 годині ночі 5 грудня опинилася Куп’янська громада, повідомили в ДСНС".