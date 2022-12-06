Гриппа на Харьковщине пока нет, однако выросла заболеваемость ОРВИ
Заболеваемость ОРВИ в Харьковской области по сравнению с предыдущей неделей выросла на 8,5%.
С учетом случаев COVID-19 в регионе в течение недели заболели 1587 человек, из них 577 детей в возрасте до 17 лет. Госпитализированы — 110 человек, сообщили в областном центре контроля и профилактики болезней.
«При этом показатель заболеваемости составляет 60,61 на 100 тысяч населения, что меньше прошлогоднего почти в 6 раз и не превышает показатель эпидемического порога. Интенсивность эпидемического процесса соответствует низкому уровню», — отметили в центре.
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У больных обнаружили COVID-19, РС-вирус и вирус парагриппа. Случаев гриппа в регионе не зарегистрировано.
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- • Дата публикации материала: 6 декабря 2022 в 21:09;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Заболеваемость ОРВИ в Харьковской области по сравнению с предыдущей неделей выросла на 8,5%.".