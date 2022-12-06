Грипу на Харківщині поки що немає, проте зросла захворюваність на ГРВІ
Захворюваність на ГРВІ в Харківській області порівняно з попереднім тижнем зросла на 8,5%.
Із урахуванням випадків COVID-19 у регіоні протягом тижня захворіло 1587 осіб, з них 577 дітей віком до 17 років. Ушпиталено – 110 людей, повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб.
“При цьому показник захворюваності становить 60,61 на 100 тисяч населення, що менше торішнього майже у 6 разів і не перевищує показник епідемічного порогу. Інтенсивність епідемічного процесу відповідає низькому рівню”, – зазначили у центрі.
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У хворих виявили COVID-19, РС-вірус та вірус парагрипу. Випадків грипу у регіоні не зареєстровано.
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- • Дата публікації матеріалу: 6 Грудня 2022 в 21:09;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Захворюваність на ГРВІ в Харківській області порівняно з попереднім тижнем зросла на 8,5%.".