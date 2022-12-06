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В День ВСУ харьковскую 92 ОМБр поздравили песней и клипом в их честь (видео)

Культура 08:05   06.12.2022
Оксана Горун
В День ВСУ харьковскую 92 ОМБр поздравили песней и клипом в их честь (видео) Фото: 92 ОМБр

Видео с поздравлением автора песни Павла Доли и самим клипом опубликовали на странице 92 ОМБр в facebook.

«Слава Украине и слава героям, защищающим от врага нашу землю. Мы все гордимся вами и искренне верим в вашу победу. Я – музыкант Павел Доля, и мы с моими друзьями уже записали несколько песен о наших героях. И следующая песня, которую я написал, посвящена бойцам знаменитой 92 бригады имени легендарного кошевого атамана Ивана Сирко, которые с первых дней войны героически защищают нашу Украину и которые защитили от врага наш родной Харьков», — представил поздравительный клип его автор.

В самом видео, посвященном защитникам Харьковщины, — кадры боев и лица самих воинов, которые защищают наш регион и всю Украину от российских оккупантов.

Напомним, 6 декабря 1991 года Верховная Рада Украины приняла закон «О Вооруженных силах Украины». А два года спустя, в 1993-м, этот день установлен как День Вооруженных сил Украины. Он совпадает с началом Первого Зимнего похода армии УНР.

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 6 декабря 2022 в 08:05;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Видео с поздравлением автора песни Павла Доли и самим клипом опубликовали на странице 92 ОМБр в facebook".