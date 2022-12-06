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У День ЗСУ харківську 92 ОМБр привітали піснею та кліпом на їхню честь (відео)

Культура 08:05   06.12.2022
Оксана Горун
У День ЗСУ харківську 92 ОМБр привітали піснею та кліпом на їхню честь (відео) Фото: 92 ОМБр

Відео з привітанням автора пісні Павла Долі та самим кліпом опублікували на сторінці 92 ОМБр у фейсбуці.

“Слава Україні та слава героям, які захищають від ворога нашу землю. Ми всі пишаємося вами та щиро віримо у вашу перемогу. Я – музикант Павло Доля, і ми з моїми друзями вже записали кілька пісень про наших героїв. І наступна пісня, яку я написав, присвячена бійцям знаменитої 92 бригади імені легендарного кошового отамана Івана Сірка, які з перших днів війни героїчно захищають нашу Україну та захистили від ворога наш рідний Харків”, – представив вітальний кліп його автор.

У самому відео, присвяченому захисникам Харківщини, – кадри боїв та обличчя самих воїнів, які захищають наш регіон та всю Україну від російських окупантів.

Нагадаємо, 6 грудня 1991 року Верховна Рада України ухвалила закон “Про Збройні сили України”. А через два роки, в 1993-му, цей день встановлено як День Збройних сил України. Він збігається із початком Першого Зимового походу армії УНР.

Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 6 Грудня 2022 в 08:05;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Відео з привітанням автора пісні Павла Долі та самим кліпом опублікували на сторінці 92 ОМБр у фейсбуці".