У День ЗСУ харківську 92 ОМБр привітали піснею та кліпом на їхню честь (відео)
Відео з привітанням автора пісні Павла Долі та самим кліпом опублікували на сторінці 92 ОМБр у фейсбуці.
“Слава Україні та слава героям, які захищають від ворога нашу землю. Ми всі пишаємося вами та щиро віримо у вашу перемогу. Я – музикант Павло Доля, і ми з моїми друзями вже записали кілька пісень про наших героїв. І наступна пісня, яку я написав, присвячена бійцям знаменитої 92 бригади імені легендарного кошового отамана Івана Сірка, які з перших днів війни героїчно захищають нашу Україну та захистили від ворога наш рідний Харків”, – представив вітальний кліп його автор.
У самому відео, присвяченому захисникам Харківщини, – кадри боїв та обличчя самих воїнів, які захищають наш регіон та всю Україну від російських окупантів.
Нагадаємо, 6 грудня 1991 року Верховна Рада України ухвалила закон “Про Збройні сили України”. А через два роки, в 1993-му, цей день встановлено як День Збройних сил України. Він збігається із початком Першого Зимового походу армії УНР.
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- • Дата публікації матеріалу: 6 Грудня 2022 в 08:05;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Відео з привітанням автора пісні Павла Долі та самим кліпом опублікували на сторінці 92 ОМБр у фейсбуці".