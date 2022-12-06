Зло всегда проигрывает — обращение командования харьковской 92 ОМБр в День ВСУ
Командиры 92 ОМБр, защищающей Харьковскую область и всю Украину от российских оккупантов, поздравили побратимов с Днем Вооруженных сил Украины.
Обращение командования бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко опубликовали в facebook.
«Наша бригада – неотъемлемая часть большой семьи под названием Вооруженные силы Украины. Время выбрало нас. И мы не подвели, потому что знаем, что за нашими спинами те, кого любим, те, кого ценим. Следовательно, за нами — целая страна свободных и сильных людей, ради которых стоит стоять и бороться за свободу», — сказал Герой Украины, командир 92 ОМБр имени кошевого атамана Ивана Сирко Павел Федосенко.
Уверенность в победе над российскими оккупантами выразил начальник штаба 92 ОМБр Роман Коренюк.
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«Трудно? Да, потому что палач хитер и коварен. Сложно? Да, потому что у палача больше оружия и людей. Но у палача нет сердца и души, а значит палач – это зло, а зло всегда проигрывает добру», — подчеркнул Коренюк.
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- • Дата публикации материала: 6 декабря 2022 в 11:31;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Командиры 92 ОМБр, защищающей Харьковскую область и всю Украину от российских оккупантов, поздравили побратимов с Днем Вооруженных сил Украины".