Зло завжди програє – звернення командування харківської 92 ОМБр до Дня ЗСУ

Командири 92 ОМБр, яка захищає Харківську область та всю Україну від російських окупантів, привітали побратимів із Днем Збройних сил України.

Звернення командування бригади імені кошового отамана Івана Сірка опублікували у фейсбуці.

“Наша бригада – невід’ємна частина великої родини під назвою Збройні сили України. Час вибрав нас. І ми не схибили, бо знаємо, що за нашими спинами – ті, кого любимо, ті, кого цінуємо. Отже, за нами – ціла країна вільних і сильних людей, заради яких варто стояти та боротися за свободу”, – сказав Герой України, командир 92 ОМБр імені кошового отамана Івана Сірка Павло Федосенко.

Впевненість у перемозі над російськими окупантами висловив начальник штабу 92 ОМБр Роман Коренюк.

“Важко? Так, тому що кат хитрий і підступний. Складно? Так, тому що у ката більше зброї та людей. Але у ката немає серця і душі, а значить кат – це зло, а зло завжди програє добру”, – наголосив Коренюк.